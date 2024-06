Ewa Gawryluk opowiedziała o swoim ślubie. Było skromnie, bez stresu i "bez szopki"

Ewa Gawryluk jest polską aktorką filmową i teatralną, absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Ewa Gawryluk jest znana z ról w wielu polskich serialach telewizyjnych, filmach oraz produkcjach teatralnych. Wśród najpopularniejszych produkcji z jej udziałem można wymienić takie seriale jak "Na Wspólnej" czy "Złotopolscy". Aktorka, mimo swojej popularności, stara się chronić prywatność swojej rodziny i rzadko dzieli się szczegółami z życia prywatnego w mediach społecznościowych czy w wywiadach. Wiadomo jednak, że trzy lata temu rozwiodła się z Waldemarem Błaszczykiem, po 22 latach małżeństwa. Aktorska para ma dorosłą córkę. W niedawnej rozmowie z Super Expressem przyznała jednak, ze jej serce ponownie jest zajęte, wkrótce potem dotarły do nas wieści o ślubie aktorki.

Ewa Gawryluk o swoim ślubie: "Nie chciałam szopki"

O zmianie stanu cywilnego aktorka dwa tygodnie temu poinformowała na Instagramie. Mąż Ewy Gawryluk znany jest dobrze w światku piłkarskim, współpracował m.in z Legia Warszawa i Stalą Stalowa Wola. Aktorce i trenerowi życzenia złożyli też m.in. Aneta Zając, Daria Widawska, Dominika Gwit, Tomasz Oświeciński, Monika Mrozowska, Michał Piróg, Olga Borys czy Lucyna Malec. Teraz gwiazda opowiedziała tym, jak wyglądały uroczystości. Okazało się, ze impreza była bardzo kameralna. "Jestem przyzwyczajona na co dzień do teatru, dlatego nie organizowałam już szopki. To jest kwestia tego, czego się oczekuje od tego typu okazji. Jeśli ktoś chce mieć wesele na 300 osób, to proszę bardzo. Jeżeli kogoś na to stać i go to cieszy, to jak najbardziej. Mnie tego rodzaju imprezy nie bawią. Po pierwsze chodzi o aspekt organizacyjny. Z tego, co wiem, to trochę trwa. A po drugie przerażałaby mnie liczba ludzi, z którymi nawet nie mogłabym porozmawiać na własnym weselu" - wyznała Gawryluk w rozmowie z "Faktem".

