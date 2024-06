Kabareton wrócił do Opola! Wszyscy na to czekali. Robert Górski zachęcił do rozmnażania

Ewa Gawryluk wzięła ślub

Ewa Gawryluk jest już po ślubie. Gwiazda serialu "Na Wspólnej" stan cywilny zmieniła 1 czerwca 2024 roku. Poinformowała o tym na Instagramie. Na wstępie zaznaczyła, że jej ślub to nie jest żart. - A teraz na serio... Państwo Domanieccy... - napisała Ewa Gawryluk, która trzy lata temu rozwiodła się z Waldemarem Błaszczykiem. Podczas niedawnej rozmowy z "Super Expressem" aktorka potwierdziła, że jest w związku. - Moje serce obecnie jest zajęte - wyjawiła. O ślubie nic nie wspominała. Mało tego, pytana, czy ta miłość rokuje, by być tą do końca życia, Ewa Gawryluk odparła z rezerwą. – Nic nie jest dane na całe życie, więc niczego nie można być pewnym - stwierdziła. A jednak aktorka zdecydowała się na ślub. Jej nowy mąż to Piotr Domaniecki, postać w świecie show-biznesu raczej anonimowa. Mężczyzna jest za to znany kibicom sportowym, szczególnie tym na Podkarpaciu. To jednak nie wszystko, mąż Ewy Gawryluk pracował też w Legii Warszawa! Osłupieliśmy, gdy poznaliśmy prawdę o nowym mężu Ewy Gawryluk! Kim jest Piotr Domaniecki?

Kim jest mąż Ewy Gawryluk. Piotr Domaniecki pracował w Legii Warszawa

Świeżo upieczony mąż Ewy Gawryluk zasłynął przede wszystkim z pracy w Stali Stalowa Wola. W klubie z Podkarpacia Piotr Domaniecki pełnił aż dwie ważne funkcje - był jednocześnie kierownikiem drużyny i trenerem bramkarzy. Zespół opuścił w 2021 roku. Zanim trafił do Stali, pracował m.in. w Legii Warszawa! CV męża Ewy Gawryluk robi wrażenie. - Absolwent AWF Warszawa. Trener z licencją UEFA B. Nasz nowy szkoleniowiec bramkarzy posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie oraz jest specjalistą w zakresie szkolenia bramkarzy (UEFA Goalkeeper B). Od lat związany był Legią Warszawa trenując zawodników w Akademii Piłkarskiej. Ostatnio pracował jako trener bramkarzy w GKS Pogoni Grodzisk Mazowiecki, awansując z tą drużyną do II ligi - tak pisała o Piotrze Domanieckim Stal Stalowa Wola, gdy przyszły mąż Ewy Gawryluk zaczynał tam pracę. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ze ślubu Ewy Gawryluk z byłym szkoleniowcem Legii Warszawa.