Ewa Gawryluk wzięła ślub. Kim jest jej mąż Piotr Domaniecki?

Ewa Gawryluk po raz kolejny zmieniła stan cywilny. Tym razem z rozwódki stała się mężatką. Ślub gwiazdy serialu "Na Wspólnej" odbył się 1 czerwca. Mężem Ewy Gawryluk został Piotr Domaniecki, były trener bramkarzy i kierownik drużyny w Stali Stalowa Wola, a także wieloletni szkoleniowiec drużyn młodzieżowych w warszawskiej Legii. Niedługo przed ślubem Ewa Gawryluk w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że jej "serce jest zajęte", ale nic nie wspominała o tym, że niebawem wyjdzie za mąż. Dlatego ślub jest ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla fanów aktorki, lecz także dla koleżanek i kolegów z jej pracy. Gdy Ewa Gawryluk ogłosiła na Instagramie, że jest już po ceremonii, ruszyła lawina gratulacji. Wśród nich wyróżniły się te, które napisał Karol Strasburger. Gwiazdor TVP chyba chciał poczuć się jak w "Familiadzie", bo w swoim stylu zaserwował suchara.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia ze ślubu Ewy Gawryluk

Karol Strasburger z sucharem po ślubie Ewy Gawryluk. Aktorka odpowiedziała z grzeczności?

Prezenter TVP wydawał się być zaskoczony ślubem koleżanki. - Jak to? Ewuniu, żono moja. Gratulacje - napisał. O co chodzi? Najpewniej o to, że Ewa Gawryluk i Karol Strasburger wzięli ślub w serialu "Pierwsza miłość". Żartobliwa konwencja wpisu prowadzącego program "Familiada" chyba spodobała się pannie młodej. A może odpowiedziała z grzeczności...- A tak to. Jestem bigamistką. Buziak - odpisała koledze "mężowi". Bardziej tradycyjne życzenia i gratulacje zamieścili na Instagramie inni znajomi celebryci. "Ewcia, gratulacje!!!! Duuuuuuuuuużo szczęścia i miłości - czytamy we wpisie Darii Widawskiej. - Gratuluję, cudownie! Wszystkiego najlepszego dla Was - napisała Aneta Zając. Gratulacje Ewie Gawryluk i Piotrowi Domanieckiemu złożyli także m.in.: Dominika Gwit, Tomasz Oświeciński, Monika Mrozowska, Michał Piróg, Olga Borys czy Lucyna Malec. Wpis Karola Strasburgera był jednak najbardziej oryginalny. Jak myślicie? Taki suchar był na miejscu?

