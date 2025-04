i Autor: KSP

wracamy do tematu!

Groźny przestępca postrzelił policjanta! Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala. Wiemy, w jakim jest stanie

Wracamy do dramatycznych scen, które rozegrały się w poniedziałkowy poranek, 7 kwietnia, w Grudziądzu. Przypomnijmy, podczas próby zatrzymania poszukiwanego listem gończym doszło do strzelaniny. Ranny został jeden z policjantów biorących udział w akcji. Co wiadomo w sprawie?