Mały piesek znaleziony na skraju życia. Schronisko błaga o pomoc w odnalezieniu właściciela

Do schroniska w Bydgoszczy trafił 3 grudnia pies w ciężkim stanie, znaleziony w lasku na Błoniu.

Pies jest samcem, ma niewielkie rozmiary i czarne umaszczenie z lekko dłuższą sierścią.

Schronisko apeluje o pomoc w identyfikacji psa i poszukuje jego właściciela. Kontakt: 512 282 853, [email protected].

Do bydgoskiego schroniska w środę, 3 grudnia, trafił pies w dramatycznym stanie. Jak informuje placówka, zwierzę znaleziono w lasku na Błoniu – było skrajnie osłabione, wyziębione i wymagało natychmiastowej interwencji weterynarza. Pracownicy nie ukrywają, że widok psiaka był poruszający, a jego życie wciąż jest zagrożone.

Schronisko opublikowało szczegółowy opis psa, licząc, że ktoś go rozpozna:

– samiec,

– niewielkich rozmiarów,

– czarne umaszczenie, lekko dłuższa sierść.

Wolontariusze apelują o jak najszersze udostępnianie informacji, bo czas działa na niekorzyść zwierzęcia. Każda wskazówka może pomóc. Kontakt dla osób, które mogą kojarzyć psa lub wiedzą, do kogo należał: 512 282 853, [email protected]

Schronisko dziękuje za każde udostępnienie i każdą informację, która może pomóc.

Niestety przypadki znęcania się nad zwierzętami zdarzają się często. Jednak nikt, kto przyczynia się do cierpienia psa, nie może czuć się bezkarny. Jeśli uda się ustalić właściciela i okaże się, że to on odpowiada za dramatyczny stan zwierzaka, z pewnością poniesie konsekwencje.

Pracownicy schroniska podkreślają, że teraz najważniejsza jest walka o zdrowie psa i szybkie ustalenie, skąd pochodził.