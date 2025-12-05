Mały piesek znaleziony na skraju życia. Schronisko błaga o pomoc w odnalezieniu właściciela

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-05 8:11

Bydgoskie schronisko bije na alarm. Do placówki trafił skrajnie wyczerpany, wyziębiony pies, znaleziony w lesie na Błoniu. Wolontariusze walczą o jego życie i proszą o pomoc w ustaleniu, do kogo należał zwierzak.

Mały piesek znaleziony na skraju życia. Schronisko błaga o pomoc w odnalezieniu właściciela

i

Autor: Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy/ Facebook
Super Express Google News
  • Do schroniska w Bydgoszczy trafił 3 grudnia pies w ciężkim stanie, znaleziony w lasku na Błoniu.
  • Pies jest samcem, ma niewielkie rozmiary i czarne umaszczenie z lekko dłuższą sierścią.
  • Schronisko apeluje o pomoc w identyfikacji psa i poszukuje jego właściciela. Kontakt: 512 282 853, [email protected].

Do bydgoskiego schroniska w środę, 3 grudnia, trafił pies w dramatycznym stanie. Jak informuje placówka, zwierzę znaleziono w lasku na Błoniu – było skrajnie osłabione, wyziębione i wymagało natychmiastowej interwencji weterynarza. Pracownicy nie ukrywają, że widok psiaka był poruszający, a jego życie wciąż jest zagrożone.

Zobacz: Schronisko w Bydgoszczy ma nowoczesny sprzęt do ratowania życia bezdomnych zwierzaków

Schronisko opublikowało szczegółowy opis psa, licząc, że ktoś go rozpozna:

– samiec,

– niewielkich rozmiarów,

– czarne umaszczenie, lekko dłuższa sierść.

Wolontariusze apelują o jak najszersze udostępnianie informacji, bo czas działa na niekorzyść zwierzęcia. Każda wskazówka może pomóc. Kontakt dla osób, które mogą kojarzyć psa lub wiedzą, do kogo należał: 512 282 853, [email protected]

Schronisko dziękuje za każde udostępnienie i każdą informację, która może pomóc.

Polecany artykuł:

Dramat rodziny tuż przed świętami. Zbudowali dom na kredyt, ogień zabrał im wsz…

Niestety przypadki znęcania się nad zwierzętami zdarzają się często. Jednak nikt, kto przyczynia się do cierpienia psa, nie może czuć się bezkarny. Jeśli uda się ustalić właściciela i okaże się, że to on odpowiada za dramatyczny stan zwierzaka, z pewnością poniesie konsekwencje.

Pracownicy schroniska podkreślają, że teraz najważniejsza jest walka o zdrowie psa i szybkie ustalenie, skąd pochodził.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SCHRONISKO