i Autor: KPP Mrągowo Wypadek na DK 59. Motocyklista w szpitalu.

Wypadek

Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z ciężarówką. Dramatyczny poranek na Mazurach

Niebezpieczny poranek na drogach Warmii i Mazur. We wtorek (8 kwietnia) po godz. 7 doszło do zderzenia motocyklisty i pojazdu ciężarowego. Zdarzenie miało miejsce na DK 59, na trasie Mrągowo – Giżycko. Do groźnego zdarzenia doszło też w powiecie gołdapskim.