Olsztyn na szynach. Mija 10 lat, odkąd tramwaje wróciły na ulicę miasta

Olsztyn świętuje 10 lat od powrotu tramwajów, które stały się symbolem miejskiej dumy i nowoczesności.

Projekt, wspierany funduszami UE, przekształcił komunikację miejską, wprowadzając pięć linii tramwajowych.

Dowiedz się, jak Olsztyn pokonał trudności, by z sukcesem przywrócić tramwaje i zintegrować je z życiem mieszkańców.

W Olsztynie tramwaje jeździły w latach 1907-1965. Na początku XXI wieku pojawił się pomysł powrotu tramwajów do stolicy Warmii i Mazur. Jak wspomina olsztyński magistrat, w lutym 2009 r. miasto poznało wyniki badań ekspert, którego wnioski były jednoznaczne.

Trasę pierwszej linii tramwajowej zaplanowano z Jarot do Dworca Głównego. Wybrano wariant przez Aleję Sikorskiego i przewidziano odgałęzienia do Kortowa oraz w stronę starówki. Zamiast klasycznych pętli powstały krańcówki, a obsługę powierzono taborowi dwukierunkowemu. W 2011 r. otwarto oferty w przetargu na budowę sieci. Budowa ruszyła formalnie w marcu 2012 r., choć pierwsze wykopy miały miejsce we wrześniu.

Jak podkreśla Justyna Sarna-Pezowicz, obecna zastępczyni prezydenta Olsztyna, tramwaje nie wróciłyby na ulice miasta bez środków z Unii Europejskiej.

To właśnie dzięki funduszom europejskim Olsztyn mógł zrealizować jeden z największych projektów infrastrukturalnych w swojej historii. Tramwaje są dziś najbardziej widocznym znakiem obecności Polski i Olsztyna w Unii Europejskiej w codziennym życiu mieszkańców.

- mówi Sarna-Pezowicz. W sierpniu 2013 r., kiedy to władze Olsztyna odstąpiły od umowy z FCC z powodu opóźnień i niewywiązywania się z kontraktu, wydawało się, że tramwaje jednak nie wrócą do miasta. Jesienią 2015 roku sieć była jednak gotowa. 6 grudnia tego samego roku tramwaj po raz pierwszy zabrał pasażerów podczas dni otwartych zajezdni. 19 grudnia ruszyła linia numer 1, a kilka dni później „dwójka” i „trójka”.

Ledwo mieszkańcy zdążyli się przyzwyczaić do ponownego widoku tramwajów na ulicach Olsztyna, a na początku 2016 roku ruszyły przygotowania do drugiego etapu rozbudowy, który objął powstanie torowisk wzdłuż ulic Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i Piłsudskiego aż do Kościuszki, gdzie nowe trasy połączyły się z istniejącą siecią.

Celem było m.in. objęcie tramwajem jak największej części południowych osiedli miasta, przede wszystkim Pieczewa. Nowa linia, poprowadzona od pętli przy ul. Wilczyńskiego przez estakadę nad skrzyżowaniem Krasickiego i Synów Pułku, umożliwiła bezpośrednie połączenie osiedli z centrum, dworcem i fabryką Michelin.

Umowę na budowę trasy ze Starego Miasta na Pieczewo podpisano 2 czerwca 2021 r., a prace ruszyły miesiąc później. Nową linię otwarto 30 grudnia 2023 r. Przyniosła ona największą zmianę w układzie komunikacyjnym od czasu powrotu tramwajów. Tego samego dnia pasażerowie po raz pierwszy pojechali linią 4 z Pieczewa na Dworzec Główny, a 1 stycznia 2024 r. miasto uruchomiło linię 5 do Wysokiej Bramy.

- Historia zatoczyła koło — komentuje prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. Warto jednak pamiętać, że zarówno powrót tramwajów do miasta, jak i początek linii 4 i 5 miał miejsce za czasów prezydentury jego poprzednika, Piotra Grzymowicz. - Od pierwszych tramwajów z 1907 r., przez powojenną odbudowę i likwidację w 1965, aż po nowy początek w 2015 r. Dziesięć lat temu Olsztyn nie tylko przywrócił tramwaje. Przywrócił także wiarę w to, że komunikacja miejska może być dumą miasta – dodał Szewczyk, który prezydentem Olsztyna jest od 2024 r.

Źródło: olsztyn.eu

