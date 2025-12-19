Zaskakujący finał śledztwa w sprawie najwyższego wieżowca. Mieszkańcy czekali latami

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Centaurusa w Olsztynie

Prokuratura Regionalna w Gdańsku w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej poinformowała o umorzeniu śledztwa ponieważ nie dopatrzono się przestępstwa. Śledczy od 2022 r. wyjaśniali wiele wątków związanych z budową Centaurusa, wieżowca znajdującego się w centrum miasta, przy ul. Piłsudskiego, niedaleko Planetarium i hali Urania. To najwyższy budynek mieszkalny w mieście.

W komunikacie wskazano, że badano m.in., czy przy podpisywaniu umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich wprowadzano kupujących mieszkania w błąd. Uznano, że takich działań nie było.

Tajemnice budowy Centaurusa. Co działo się za kulisami najwyższego wieżowca w Olsztynie?

Centaurus to wieżowiec mieszkalny zbudowany w centrum Olsztyna. Razem z nim deweloper zbudował hotel i budynek banku. Oddanie do użytku części mieszkaniowej opóźniło się o ponad dwa lata. Osoby, które podpisały z deweloperem umowy na konferencjach prasowych przed trzema laty twierdziły, że opóźnienia są celowe i mają służyć rezygnacji zainteresowanych z mieszkań. Przedstawiciele dewelopera podawali, że opóźnienia nie były celowe, a wynikały z tego, że w czasie inwestycji najpierw wybuchła pandemia, a potem wojna w Ukrainie.

Decyzja gdańskiej prokuratury nie jest prawomocna. W komunikacie zaznaczono, że każdy z pokrzywdzonych może złożyć zażalenie do sądu.