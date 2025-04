Zmiótł rowerzystę Oplem z drogi! Wideo trafiło do sieci

Setki martwych kur wyrzucone do lasu pod Nidzicą. Leśnicy w szoku!

Dramatyczne potrącenie rowerzysty w Bartoszycach! Opel uderzył w 64-latka na przejeździe

W czwartkowy poranek, 3 kwietnia 2024 roku, około godziny 7:00, na rondzie u zbiegu ulic Gdańskiej i Bema w Bartoszycach doszło do bardzo poważnie wyglądającego wypadku. Jak informuje policja, 63-letni kierowca opla, jadąc drogą krajową nr 51, potrącił 64-letniego rowerzystę, który przejeżdżał przez przejazd rowerowy. Kierowca opla tłumaczył, że nie zauważył cyklisty, ponieważ oślepiło go słońce. Siła uderzenia była na tyle duża, że rowerzysta wpadł na przednią szybę pojazdu, a następnie został wyrzucony w powietrze i upadł na ziemię. Szczęśliwym trafem na miejscu zdarzenia byli funkcjonariusze służby więziennej z Zakładu Karnego w Kamińsku, którzy wracali po nocnej służbie. Strażnicy natychmiast udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu i wezwali odpowiednie służby.

Poważne obrażenia rowerzysty. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

W wyniku wypadku 64-letni rowerzysta doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany karetką pogotowia do miejscowego szpitala. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli opla oraz rower do dalszych badań. "Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi" – informuje policja. Obecnie trwa dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku drogowego. Policja apeluje do wszystkich kierowców i rowerzystów o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza w warunkach intensywnego nasłonecznienia. Oślepiające słońce może znacznie ograniczyć widoczność i być przyczyną niebezpiecznych sytuacji.

W związku z tym zdarzeniem, policja przypomina o kilku ważnych zasadach bezpieczeństwa na drodze:

Zawsze dostosowuj prędkość do panujących warunków atmosferycznych i drogowych.Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów.Używaj okularów przeciwsłonecznych, aby zminimalizować ryzyko oślepienia przez słońce.Bądź szczególnie ostrożny w pobliżu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.Upewnij się, że jesteś widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego – kiedy jest ciemno, używaj odblasków i oświetlenia.Przestrzeganie tych zasad może pomóc uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewnić bezpieczeństwo na drodze zarówno kierowcom, jak i rowerzystom oraz pieszym.

Sonda Czy często jeździsz na rowerze? Tak Nie

#KuPrzestrodze!▶️Oślepiające słońce i brak ostrożności doprowadziły do wypadku na rondzie ul. Gdańska/Bema w #Bartoszyce. ▶️63-latek kierujący oplem potrącił 64-letniego rowerzystę. ▶️Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. ▶️Świadkami byli strażnicy… pic.twitter.com/znJCDDCfos— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) April 3, 2025

Czy zdałabyś test na kartę rowerową? Pytanie 1 z 10 Droga dla rowerów to: droga dwujezdniowa, na której nie ma skrzyżowań droga lub jej część, przeznaczona do ruchu rowerów jedno oraz wielośladowych. Następne pytanie