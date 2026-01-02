Tak wygląda nowa miłość Michela Morana. Wspólne zdjęcie z 10 lat młodszą partnerką trafiło do sieci

Michel Moran pokazał ukochaną

Zdjęcie nie wygląda jak przypadkowa pamiątka z urlopu. Jest raczej jasnym sygnałem. Michel Moran nie ukrywa już, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. Restaurator opublikował w mediach społecznościowych romantyczną fotografię z rajskiej podróży, a fani szybko połączyli fakty – to pierwsze tak oficjalne „pokazanie się” z partnerką po zakończeniu wieloletniego małżeństwa.

Jeszcze kilka miesięcy temu Moran był ostrożny w wypowiedziach o życiu prywatnym. Po ponad 20 latach związku rozwiódł się z żoną Haliną i długo unikał komentarzy na temat nowego etapu. Teraz jednak trudno mówić o przypadkowym geście. Nowa Kaledonia, uśmiechy i krótki, ale wymowny podpis pod zdjęciem mówią same za siebie:

Uwielbiam, kiedy rok się zaczyna tak urokliwe

Nowa miłość jurora "Macster Chefa"

Nowa partnerka gwiazdora TVN jest młodsza od niego o 10 lat. Media już wcześniej donosiły, że to Małgorzata – kobieta spoza show-biznesu, związana zawodowo z warszawską kancelarią, prywatnie mama dwóch córek. Ich znajomość miała zacząć się zupełnie niewinnie, od wspólnych znajomych. Z czasem przerodziła się w relację, która dziś wchodzi na kolejny poziom. Co ciekawe, para już wcześniej dawała subtelne sygnały, że nie jest to przelotna znajomość. W listopadzie pojawili się razem na Balu Fundacji TVN, a potem także na gali „Doskonałość Roku”. Wtedy jeszcze bez oficjalnych deklaracji i bez zdjęć w social mediach. Teraz Moran przestał się kryć.

Internauci natychmiast zaczęli komentować nowy etap w życiu restauratora. Wiele osób zwraca uwagę na to, że po trudnym rozstaniu Moran wygląda na spokojnego i spełnionego. Egzotyczne wakacje z młodszą partnerką tylko podkręciły zainteresowanie jego życiem prywatnym.

Wygląda na to, że Michel Moran definitywnie zamknął rozdział związany z rozwodem. Zamiast wracać do przeszłości, pokazuje teraźniejszość – i robi to w iście wakacyjnym, romantycznym stylu.

