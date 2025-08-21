Michel Moran rozstał się z żoną. Ich małżeństwo przetrwało ponad 20 lat! Teraz są już po rozwodzie

Pierwsze plotki o rozstaniu Michela Morana i jego żony Haliny pojawiły się na początku 2025 roku. Media informowały wówczas o poważnym kryzysie w ich małżeństwie. Teraz sam gwiazdor TVN rozwiał wszelkie wątpliwości – na konferencji ramówkowej w Sopocie potwierdził w rozmowie z portalem Jastrząb Post, że jest już po rozwodzie.

Michel Moran potwierdza rozwód

Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN, Michel Moran został zapytany przez dziennikarkę portalu Jastrząb Post o życie prywatne. Odpowiedział krótko i jednoznacznie:

Wszystko gra. Jestem po rozwodzie.

Choć jego słowa były oszczędne, wyraźnie dały do zrozumienia, że wieloletni związek z Haliną należy już do przeszłości.

Historia miłości Michela i Haliny Moran

Małżeństwo Michela Morana i Haliny trwało ponad dwie dekady. Para poznała się w Luksemburgu, w jednej z tamtejszych restauracji.

Halinę poznałem w jednej z luksemburskich restauracji i nie wiedziałem, że jest Polką. Nie przypuszczałem, że zaprosi mnie do Polski, zaprzyjaźnimy się, a kiedyś pobierzemy. Takie jest życie, pełne niespodzianek. A ja, jako kucharz, zawsze chciałem podróżować

– wyznał Moran w wywiadzie dla plus.gazetakrakowska.pl.

Halina miała już dwie córki z poprzedniego związku, a razem z Michelem stworzyła rodzinę, która przez lata uchodziła za bardzo zgraną.

Według medialnych doniesień, decyzja o rozstaniu Morana i jego żony nie była nagła. Informatorzy podkreślali, że od miesięcy łączyło ich coraz mniej, a w związku dominowała rutyna i pustka.

Oboje czuli, że coraz mniej ich łączy. 25 lat razem to i tak piękny staż i oboje są wdzięczni sobie za ten wspólny kawałek życia

– twierdziło źródło Świata Gwiazd.

Kim była pierwsza żona Michela Morana?

Historia życia Michela Morana nie kończy się jednak na Halinie. Juror "MasterChefa" miał wcześniej żonę we Francji, z którą doczekał się dwójki dzieci. Dziś są one dorosłe i realizują własne pasje. Córka Solen na co dzień mieszka we Francji. Studiowała prawo na uniwersytecie w Lyonie, a w 2022 roku wyszła za mąż. Syn Andrea mieszka w Nowej Kaledonii, gdzie postawił na życie z dala od blasku reflektorów. Spełnia swoje marzenie o byciu rolnikiem – prowadzi gospodarstwo, hoduje bydło i ma już własną rodzinę.

