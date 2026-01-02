Końcówka 2025 roku upłynęła w polskim show-biznesie pod znakiem jednej wiadomości: Viki Gabor wyszła za mąż. A przynajmniej tak wynikało z nagrania, które do sieci wrzucił Bogdan Trojanek, dziadek partnera piosenkarki. Informacja o romskim ślubie 18-letniej gwiazdy w kilka godzin stała się tematem numer jeden, wywołując zarówno gratulacje, jak i ostrą krytykę. Sama Viki szybko postanowiła ostudzić emocje, potwierdzając jedynie, że jest zaręczona i szczęśliwa, nie wdając się w szczegóły ceremonii.

Roksana Węgiel PRZERYWA MILCZENIE o ślubie Viki Gabor. "Widać, że się pogubiła"

Nagranie opublikowane przez Trojanka rozpętało prawdziwą burzę. Internauci zaczęli spekulować, czy ślub faktycznie się odbył, czy była to jedynie forma zaręczyn. Pojawiły się też głosy sugerujące, że artystka jest zbyt młoda na tak poważne decyzje, a nawet, że znalazła się pod presją tradycji. Dodatkowo sam dziadek wybranka Viki chętnie opowiadał o romskich zwyczajach w mediach śniadaniowych, zapowiadając kilkudniowe wesele!

Kilka dni później Viki Gabor pojawiła się na scenie "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach. Choć jej występ był profesjonalny i dopracowany, za kulisami jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza komentować swojego życia prywatnego. Zupełnie inaczej do sprawy podeszła Roksana Węgiel, która tego samego wieczoru również występowała na sylwestrowej imprezie.

Roksana, mająca już za sobą własne doświadczenia związane z krytyką po ogłoszeniu zaręczyn i ślubu, w rozmowie z portalem eska.pl została zapytana o medialne zamieszanie wokół młodszej koleżanki. Jej wypowiedź była szczera i pełna emocji.

Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć - wyjawiła Roxie w rozmowie z portalem eska.pl.

