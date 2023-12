Ewa Gawryluk po 22 latach się rozwiodła. Wiadomo, kim jest jej nowy partner

Paulla głodowała i spała na ławce w parku! A to dopiero początek historii. Wstrząsające, co ona przeżyła

- Rozstaliśmy się w zgodzie i pozostajemy w dobrych relacjach. Zawsze oddzielaliśmy prywatne sprawy od zawodowych, tak będzie i tym razem. Nie będziemy udzielać wywiadów na temat rozstania ani podawać żadnych prywatnych szczegółów – mówiła Ewa Gawryluk w "Dzień Dobry TVN". Jakiś czas później w mediach społecznościowych napisała tajemniczo: "Lot. Wycieczka. Randka". Teraz już wiadomo, kto sprawił, że była tak szczęśliwa.

Aktorka ze swoim partnerem zwiedzała niedawno Akademię Piłkarską Legii Warszawa w Książenicach. Wybrankiem Ewy Gawryluk jest Piotr Domaniecki, absolwent AWF w Warszawie, który jest szkoleniowcem bramkarzy i pasjonatem lotnictwa - ustalił portal ShowNews. To on miał zarazić aktorkę nową pasją do fotografowaniem samolotów i lotnisk.