Córka Ewy Gawryluk przeżyła horror. Hejterzy nie dawali jej spokoju. "Czytałam, że nie wyglądam tak dobrze, jak mama"

Córka Ewy Gawryluk padła ofiarą hejterów

Maria Błaszczyk to córka Ewy Gawryluk i Waldemara Błaszczyka znanych widzom między innymi z serialu "Na wspólnej". Jednak Maria nie poszła w ślady rodziców, skupiła się na muzyce i marketingu online. Marzyła też, aby zostać charakteryzatorką filmową. W cyklu "Jacy rodzice, takie dzieci?" opowiedziała Aleksandrze Czajkowskiej o swoim życiu, relacjach ze znaną mamą oraz hejcie, który ją spotkał. - Ludzie lubią komentować, często negatywnie. Najbardziej to odczułam w wieku 12-13 lat, kiedy moje zdjęcia pojawiały się w różnych tekstach, a ja potrafiłam już obsługiwać komputer. Czytałam o sobie różne rzeczy, np., że nie wyglądam tak dobrze, jak mama, że mam dziwne hobby, i właśnie to najbardziej na mnie wpływało - wyznała Maria Błaszczyk. 23-latka prowadzi konto na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się z obserwatorami swoim zamiłowaniem do charakteryzacji. Zanim jednak odważyła się publikować, to na co ma ochotę, musiała uporać się z wieloma negatywnymi komentarzami na swój temat.

Maria Błaszczyk o relacjach z mamą

Maria Błaszczyk zdradziła również, jak wyglądają obecnie jej relacje z mamą, Ewą Gawryluk. Okazuje się, że są dla siebie jak przyjaciółki. Maria wie, że może liczyć na swoją mamę w każdej sytuacji. Może jej się zwierzyć i poprosić o radę. Błyszczyk stara się również nie czytać o rodzicach w mediach.