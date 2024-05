Wielka zmiana u Rafała Brzozowskiego. Z TVP przejdzie do konkurencji?

"To nie był mój wybór"

Od końca ubiegłego roku przez TVP przechodzi istny huragan zmian. Większość gwiazd stacji musiało pożegnać się ze swoimi dotychczasowymi stanowiskami. Jeszcze do niedawna wydawało się, że gwiazdy teleturniejów są w miarę bezpieczne. Jednak w ubiegłym tygodniu okazało się, że prowadzący "Koła fortuny" nie powrócą w nowym sezonie. Tym samym zarówno Norbi, jak i Izabella Krzan muszą pożegnać się z widzami. Wiadomo już, kto ich zastąpi.

Rolę prowadzącego przejmie aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Z kolei zamiast Krzan zobaczymy Agnieszkę Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie".

Co ciekawe, zanim Norbi trafił do "Koła fortuny" prowadził inny popularny program - "Jaka to melodia?". W 2019 roku "wymienił" się programami z Rafałem Brzozowskim. Wcześniej, przez ponad 20 lat, teleturniej prowadził Robert Janowski, który był ulubieńcem widzów.

Rafał Brzozowski przejdzie do konkurencji?

Emisja wiosennych odcinków programu "Jaka to melodia" powoli dobiega końca. Ostatni zostanie pokazany w niedzielę, 26 maja. Rafał Brzozowski, który swoją karierę w TVP rozwinął za czasów "starej władzy", może nie powrócić w nowej transzy. Jak informuje portal Plotek, nie ma jednak zamiaru bezczynnie czekać na decyzje władz telewizji publicznej. Podobno może liczyć na ciepłą posadkę u konkurencji. Według informatora portalu, Brzozowski prowadzi intensywne rozmowy z Polsatem. Może przy tym liczyć na poparcie Edwarda Miszczaka.

"Rafał od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z Polsatem, które są już bardzo zaawansowane. Ma szansę stać się nowym nabytkiem stacji, na którego Miszczak chce mocno stawiać. Generalnie to obiecali mu złote góry. Może występować na wszystkich koncertach Polsatu, współprowadzić je, a nawet poprowadzić nową śniadaniówkę. Na tym ostatnim najbardziej im zależy. Za jego kandydaturą przemawia też fakt, że ma opinię w branży, że w pracy jest bardzo profesjonalny, wszyscy go lubią i nie ma z nim problemu" - informuje Plotek.

Czy jesień przyniesie kolejne zmiany w TVP?

