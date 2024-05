"Koło fortuny" bez Norbiego i Izabelli Krzan?! Decyzja zapadła

"Koło fortuny": Spore zmiany w programie!

Mylił się ten, kto myślał, że rewolucja w publicznej telewizji się już skończyła. Po wymianie prezenterów w "Pytaniu na śniadanie" czy TVP Info przyszedł czas na kolejne programy. Również te, które wydawały się nie do ruszenia. Wszystko wskazuje na to, że z pracą pożegnają się prowadzący teleturniej "Koło fortuny" - Norbi oraz Izabella Krzan.

Norbi karierę w TVP zaczynał jako następca Roberta Janowskiego w programie "Jaka to melodia?". W 2019 roku został gospodarzem "Koła fortuny" emitowanego w TVP2. W programie towarzyszy mu Izabella Krzan, która jeszcze niedawno była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie".

Widzowie już od kilku miesięcy zastanawiali się czy i oni zostaną "wymienieni". Sam Norbi zapytamy, o to czy obawia się utraty pracy odpowiadał, że nie ma żadnych oczekiwań. Chętnie prowadziłby dalej program, ale nie będzie miał żadnych pretensji jeśli zostałby zastąpiony przez kogoś innego.

"Słyszałem taką opinię: 'Słuchaj, trzeba cię zwolnić', ale żeby mnie zwolnić, to trzeba mnie najpierw zatrudnić. Ja nie byłem ani na kontrakcie, ani na umowie z telewizją. Byłem zawsze człowiekiem niezależnym, więc mówiąc już wprost, wystawiałem faktury" - mówił z kolei w rozmowie z Super Expressem. "Nie interesuje mnie to, bo zająłem się estradą tak, jak zresztą zawsze, dlatego ja mam o tyle fajną sytuację, że żyłem zawsze z koncertów, i tak było i jest do tej pory. 'Koło Fortuny' było miłym dodatkiem do kariery" - dodał.

"Koło fortuny": Kto zastąpi Norbiego?

Jak informuje Plotek, wiadomo już nie tylko, że produkcja podziękowała Norbiemu za współpracę, ale wybrano już również jego zastępcę. Gospodarzem nowych odcinków ma zostać aktor Błażej Stencel, który ma na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca".

To nie koniec zmian w "Kole fortuny". Dotychczasowa współprowadząca program, Izabella Krzan, również zostanie zastąpiona. Jej zastępczyni jest doskonale znana widzom telewizji publicznej. Według informatora Party, to "widzowie kochają ją od lat, dlatego ten wybór był oczywisty". Od nowego sezonu do ekipy programu dołączy bowiem Agnieszka Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. w "Pytaniu na śniadanie".

