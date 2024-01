Zgodnie z medialnymi doniesieniami, od pewnego czasu trwają zwolnienia w TVP. Polacy zastanawiają się, czy wiosną zobaczą na antenie swoje ulubione programy rozrywkowe oraz ich prowadzących. Jak się okazuje, nawet same gwiazdy nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich przyszłość. W takiej sytuacji znalazł się m.in. Norbi, który w 2019 roku został prowadzącym "Koło Fortuny".

Norbi nie wie co z jego przyszłością w TVP

Zadzwoniliśmy do piosenkarza i zapytaliśmy, czy wie, co dalej z programem i jego współpracą ze stacją.

- Nie wiem, co z "Kołem Fortuny". Skończyliśmy nagrywać program 30 maja 2023 r., a odcinków mamy nagranych do kwietnia 2024 r. Fajnie, gdybyśmy pokręcili jeszcze, ale to nie ode mnie zależy - mówi "Super Expressowi". Gwiazdor, który w przeciągu czterech lat nagrał 1500 odcinków, przyznaje, że czeka na telefon i jest gotowy do dalszej współpracy.

- Widzę dwa terminy rozpoczęcia zdjęć: marzec, kwiecień albo lato, jak robiliśmy to kiedyś. To jest moja opinia, która nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Ja jestem do dyspozycji, czekam na telefon - mówi. - Przy takiej oglądalności programu, to szkoda byłoby zamykać ten temat. Tu pewnie w grę wchodzi licencja i pieniądze, ale to był taki program, który się sam utrzymywał, nie potrzebował dopłacać, bo byli sponsorzy i oglądalność - dodaje.

Norbi na liście zwolnień?

W mediach krążą plotki, że Norbi całkowicie zniknie z Telewizji Polskiej. Nawet do niego zaczęły docierać takie informacje.

- Słyszałem taką opinię: "Słuchaj, trzeba cię zwolnić", ale żeby mnie zwolnić, to trzeba mnie najpierw zatrudnić. Ja nie byłem ani na kontrakcie, ani na umowie z telewizją. Byłem zawsze człowiekiem niezależnym, więc mówiąc już wprost, wystawiałem faktury - wyjaśnia i zdradza, czy ma jakieś przeczucia. - Nie interesuje mnie to, bo zająłem się estradą tak, jak zresztą zawsze, dlatego ja mam o tyle fajną sytuację, że żyłem zawsze z koncertów, i tak było i jest do tej pory. "Koło Fortuny" było miłym dodatkiem do kariery - dodaje.