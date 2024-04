Tylko u nas! Tadeusz Drozda poleca swój ulubiony przepis na grilla! Te żeberka wyjdą tak, że każdy będzie palce lizać

Przepis Tadeusza Drozdy na żeberka z grilla

Tadeusz Drozda to prawdziwy gigant polskiej sceny kabaretowej. Od niemal pół wieku zachwyca publiczność swoim wyjątkowym talentem, błyskotliwą obserwacją rzeczywistości i niepowtarzalnym humorem. Polski satyryk, komik, standuper, aktor i konferansjer, znany z występów w kabarecie „Elita”, którego był współzałożycielem razem z Janem Kaczmarkiem, prowadzenia programów telewizyjnych („Dyżurny satyryk kraju”, „Śmiechu Warte”, „Drozda Show Show”) i pisania felietonów. Autor i kompozytor wielu piosenek, m.in. „Parostatek” wykonywanej przez Krzysztofa Krawczyka.

– Gdy człowiek wygląda na takiego, co lubi zjeść, to wiele osób pyta go o upodobania kulinarne – śmieje się Tadeusz Drozda, który kilka lat temu wydał nawet własną książkę kucharską „Ja smakosz, czyli biesiada dookoła świata”. Zawarł w niej historie biesiad, w których uczestniczył i aż 150 sprawdzonych przez siebie przepisów na ulubione dania. Satyryk opracował swojskie receptury na golonkę zapiekaną w piwie, bigos czy żur z kiełbasą, ale też dania bardziej wyrafinowane – jak choćby jeleń w wiśniach czy żeberka dzika w migdałach. Ponad wszystko uwielbia grillować i robi to nie tylko latem, ale przez cały rok. Z czytelnikami "Super Expressu" dzieli się przepisem na żeberka „a la Tadeusz Drozda”.

ŻEBERKA À LA TADEUSZ DROZDA

Składniki:

około 1,5 kg niezbyt tłustych żeberek, które powinny wyglądać jak akordeon

2 łyżki miodu

3 kostki rosołowe

1 kostka maggi

2 ząbki czosnku

½ szklanki czerwonego wina wytrawnego

sól

pasta paprykowa typu relish

Przygotowanie:

Żeberka umyj, pokrój na kawałki, włóż do rondla i gotuj w osolonej wodzie do chwili, gdy będą na wpół miękkie. Odsącz i przełóż mięso do żeliwnego garnka lub brytfanny. W osobnym, niedużym garnku zagotuj wodę i rozpuść 3 kostki rosołowe. Rosół lekko schłodź, dodaj dwie łyżki miodu, wino oraz przyprawy. Gotuj przez chwilę, by sos zgęstniał. Sosem polej żeberka i przykryj rondel pokrywką. Postaw na bardzo małym ogniu i od czasu do czasu mieszając, gotuj, aż żeberka będą całkiem miękkie. Wyjmij żeberka z sosu, przypiecz lekko na grillu i podaj z pastą paprykową.

Skusicie się na żeberka według przepisu Tadeusza Drozdy?