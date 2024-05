Małgorzata Rozenek nie daje rady na obozie Lewandowskiej! Ukarana już drugiego dnia

Rozenek nie daje rady u Lewandowskiej? Będzie musiała bardziej się postarać

Małgorzata Rozenek-Majdan została gwiazdą polskiego show-biznesu dzięki reality show "Perfekcyjna pani domu". Później została prowadzącą kontrowersyjnego "Projektu Lady", a aktualnie jest główną atrakcją programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". W tym show Rozenek ma podejmować wyzwania, które serwują jej gwiazdy z różnych dziedzin, w tym sportowych. Chodzenie po linie nad przepaścią to wśród nich "małe piwo"... Celebrytka wybrała się aktualnie na obóz kondycyjny Anny Lewandowskiej. I już drugiego dnia odpadła od stawki!

Rozenek pokazuje na swoim profilu na Instagramie, jak wyglądają jej treningi i miejsce, w którym się znalazła. Pierwszego dnia było wręcz słodko - wszystkie panie miały pełno energii, wyglądały seksownie, a z ich twarzy nie schodził uśmiech. Po prawdzie można było uznać, że Rozenek promuje obozy Lewandowskiej i te jej filmiki to forma reklamy. Ale kiedy "zaczęły się schody" drugiego dnia okazało się, że Rozenek nie ze wszystkim daje sobie radę. Na pewno chciała to pokazać?

Gwiazda zabrała ze sobą na obóz osobistą makijażystkę i faktycznie każdego dnia rano wygląda nienagannie. Ubrana w sportowe ciuszki pokazuje swoją figurę, a make-up ma "niewidzialny". Ale Rozenek nie do końca jest w stanie dostosować się do twardych zasad na obozie. I przez to zaliczyła wpadkę, a żeby straty nadrobić musiała szybko podbiec. Niestety, nie udało się.

- Już zaliczyłyśmy pierwsze karne "burpeesy", bo się spóźniłyśmy 30 sekund - wyznała zasapana Rozenek z nietęgą miną na swoim profilu na Instagramie.

Po tej akcji gwiazda udała się na właściwy trening, z którego już nie wyszła taka nienaganna jak pierwszego dnia.

- Trochę było ciężko, ale nie jakoś, że umarłyśmy - przyznała gwiazda.

Tymczasem na oficjalnym profilu Rozenek-Majdan na Instagramie fani niezmiennie dyskutują na temat tego, jaką Małgorzata jest osobą. Padają nawet mocne słowa.

- Wszystko było by spoko gdy by nie to że Pani jest okropnie próżna i kapryśna . Słabe to

- Pani Małgosia jest piękną kobietą, potrafi o siebie zadbać i odpowiednio się ubrać , bo ją na to stać. Jedynie nie potrafię zrozumieć dlaczego jest tak zarozumiała i zadufana w sobie. Miałam kiedyś możliwość przebywać w ekskluzywnym hotelu( doba min. 1000$} i mijać ją na korytarzu, w restauracji na basenie. Zero uśmiechu i zwrócenia uwagi na ludzi wokół siebie. Zachowywała się ja gwiazda conajmniej Hollywood.

- to ma sie wiecznie uśmiechać? Policzki od tego bolą 😢

- Solarium to chyba codziennie?

- Kurde muszę. Nie przepadałam kiedyś za Panią, nie wiem czemu po prostu czasem się za kimś przepada a czasem nie. Dzisiaj muszę to głośno powiedzieć jest Pani niesamowicie równa babka a do tego bardzo ładna i mega zadbana ! Szacuneczek za wszystko co Pani robi i wielki ukłon 👏🔥

