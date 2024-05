Matura 2024. Rozszerzona HISTORIA. Odpowiedzi i ARKUSZE CKE do ściągnięcia. Nowa formuła, stara formuła

Matura 2024: historia rozszerzona ARKUSZE CKE nowa formuła 2023

Matura 2024. Historia rozszerzona. ARKUSZE CKE nowa formuła 2015

Matura 2024: HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY. O godz. 9 maturzyści otworzyli arkusze CKE i przystąpili do pisania egzaminu. Trwał on 180 minut, czyli do godziny 12. "Ja tą historię piszę dla fabuły" - zapowiedział jeden z dzisiejszych maturzystów. Inny napisał w mediach społecznościowych: "płakać mi się chce przez te historie, bo wiem, że prawie nic nie wiem". Egzamin z historii rozszerzonej już się zakończył. Oto kilka komentarzy: "cztery lata w pi** poszły, tyle mam do powiedzenia na temat historii", "co daliście w zadaniu z rzezią hugenotów i Paryż wart jest mszy to jedyne co musze wiedziec???!!! #matura2024", "PRZEŻYŁAM HISTORIĘ, NIC MNIE JUŻ NIE ZŁAMIE".

W tym roku, tak samo jak w zeszłym, egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. Do matury w nowej formule 2023 przystępują tegoroczni absolwenci szkół średnich. Abiturienci z wcześniejszych roczników w większości zdają maturę w starej formule 2015. W tym artykule znajdziesz ARKUSZE CKE do starej i nowej formuły.

Co ciekawe, wśród tegorocznych maturzystów najczęściej wybieranym przedmiotem zdawanym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, na drugim miejscu jest matematyka, na trzecim – geografia. Historia jest dopiero na ósmym miejscu. Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku.

