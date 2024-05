Zapendowska traci wzrok! Jurorka już nie pokazuje się publicznie

Ela Zapendowska już nie wychodzi do ludzi

Elżbieta Zapendowska zasłynęła jako najsurowsza krytyczka muzyczna w Polsce. To ona rozprawiała się z uczestnikami pierwszego "Idola", „Must be the music” i „Jak oni śpiewają”. Jurorka nie szczędziła wokalistom uszczypliwych uwag, ale trzeba było przyznać, że często miała rację. Widzowie bardzo polubili Zapendowską i cieszą się, kiedy ocenia występy np. naszych reprezentantów na festiwal Eurowizji. Niestety, pani Ela coraz rzadziej udziela się publicznie, zrezygnowała też z jakichkolwiek publicznych "wyjść". Dlaczego?

Elżbieta Zapendowska ma 77 lat i od zawsze musi mierzyć się z bardzo utrudniającą życie przypadłością. Krytyczka po prostu traci wzrok! Oczy Zapendowskiej od zawsze muszą walczyć z krótkowzrocznością, zaćmą i jaskrą. Zapendowska aktualnie najbardziej cieszy się z tego, żę ma wokół siebie bliskich.

- Czuję się z tym normalnie, ponieważ się do tego przyzwyczaiłam i to się dzieje przez tyle lat, że dla mnie to jest proces starzenia się. Już nic w mojej sprawie nie pomoże. Sama funkcjonować już nie bardzo mogę, ale za to mam paru przyjaciół i paru bliskich ludzi, którzy mnie wspierają w takim życiowym sensie - tak Elżbieta Zapendowska skomentowała Zapendowska swój stan zdrowia w rozmowie dla pomponik.pl.

I choć Elżbieta Zapendowska wypowiada się na tematy muzyczne, nie pokazuje się już publicznie. I dlatego nie wiadomo, jak tak naprawdę teraz wygląda znana jurorka. Zdjęcie, które widzicie jako pierwsze w naszej galerii zdjęć pochodzi sprzed 4 lat, z 2020 roku. Nowszych zdjęć z dowolnych imprez po prostu nie ma.

Ale uważni fani mogli wpaść na wyjątek od tej reguły. Zdjęcie Zapendowskiej pojawiło się w styczniu ub.r. na oficjalnym profilu na Facebook-u romskiego artysty, Zbigniewa Trojanka. Zobacz ostatnie, nieznane Zapendowskiej w naszej galerii zdjęć!

Stacja Polsat zastanawia się aktualnie nad reaktywacją programu „Must be the music”. Elżbieta Zapendowska był jedną z największych gwiazd tego show. Czy jest szansa, że producenci programu namówią tracącą wzrok krytyczkę na występy w telewizji?

