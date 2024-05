Just 5 wraca po ponad 20 latach. Bartek Wrona ogłosił casting na nowych członków boysbandu

Bartek Wrona reaktywuje Just 5. Wrócą "Kolorowe sny"

Bartek Wrona kilka dni temu ogłosił powrót grupy Just 5. Na początek wypuścił nową, odświeżoną wersję przeboju "Gdzie nie ma róż". Premiera teledysku miała miejsce w sobotę, 21 maja, i w ciągu 4 dni zyskała już ponad 120 tys. odtworzeń. "Pracuj w ciszy, a efekt niech robi hałas!! I o to efekt. Już jutro PREMIERA JUST5. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, nich idzie w świat robić hałas" - zachęcał fanów na Instagrmie. W kolejnym poście przyznał, że ostatnie trzy tygodnie były bardzo intensywne. "Nagrania piosenki „Gdzie nie ma róż", próby, przesłuchania, ale bardzo się cieszę, że się podoba efekt i nie zwalniamy tempa. Jeszcze parę niespodzianek będzie. Życzę Wam udanego tygodnia! P.s Najważniejsze byśmy zdrowi byli". Jedną z tych niespodzianek okazała się reaktywacja kultowego boysbandu lat 90-tych.

Powrót Just 5. Trwają castingi na nowych członków

Robert Kryla i Bartek Wrona to dwaj dawni członkowie zespołu, którzy postanowili reaktywować kapelę. W projekcie biorą udział także: Sławomir Sokołowski, który był odpowiedzialny za dawny sukces boysbandu oraz producentka muzyczna Aldona Dąbrowska. - Mnóstwo kapel się w tej chwili reaktywuje, więc dlaczego nie Just 5. Najważniejsze, że oni tego chcą. Pewnie nie będzie już tych aktów miłości typu rzucanie stanikami, ale będzie ta łezka w oku i ciara nadal przy tych piosenkach - powiedziała Dąbrowska na antenie "Dzień dobry TVN". Latem na rynku pojawić się ma płyta winylowa z największymi przebojami zespołu, będzie je można również wreszcie odsłuchać w serwisach streamingowych. Zespół chce także koncertować. Na razie ogłoszono casting na nowych członków. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci? "Muszą śpiewać, tańczyć no i się prezentować, tak jak my. Panowie zgłaszajcie się u mnie na social mediach. Tam macie numer telefonu do naszego menadżera Jacka Jastrowicza. Jest również e-mail, więc tam możecie zgłaszać swoje kandydatury - zachęcał lider zespołu.

Boysband Just 5

W latach 90-tych zespół Just 5 wylansował takie hity jak "Kolorowe sny" i "Jedna na milion". Pierwszy polski boysband miał ogromne grono fanów, a stacje radiowe regularnie emitowały piosenki grupy. Zespół wydał 3 albumy długogrające i jeden minialbum. Przed laty grupę tworzyli: Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński, Robert Kryla i Bartek Wrona. Zespół został rozwiązany w 2002 r.