Dagmara Kaźmierska po skandalu ucieka z Polski. Zrobiła już poważne kroki. "Tam mam ukierunkowane życie". Gdzie zamieszka?

Dagmara Kaźmierska uciekła z Polski po skandalu

Dagmara Kaźmierska nie znika w nagłówków portali internetowych. Wiadomo już, że słynna "Królowa życia" nie wystąpi w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami", a stacja Polsat odcina się od niej tak bardzo, że nie tylko dziennikarze, ale gwiazdy związane z show mają zakaz wypowiadania się o karanej celebrytce. Wszystko po ujawnieniu wstrząsających zeznań jednej z ofiar Kaźmierskiej - byłej pracownicy jej agencji towarzyskiej, którą Dagmara miała bić, a nawet... zlecić gwałt na niej.

Dagmara Kaźmierska dopiero kilka dni po wybuchu skandalu wydała oświadczenie.

- Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić - zastrzegła Dagmara Kaźmierska. Dalej twierdzi, że nigdy nie ukrywała, że prowadziła... "klub towarzyski". - KLUB TOWARZYSKI, a nie miejsce do gnębienia kobiet - podkreśliła z kilkoma wykrzyknikami.

Kariera Kaźmierskiej w polskich mediach wydaje się już skończona. Poza Polsatem od celebrytki odcina się nawet stacja TTV, która to właśnie wypromowała ją na "Królową życia". Ale to nie oznacza, że Dagmara nie poradzi sobie bez mediów. Jako zaradna kobieta prowadzi kilka interesów. Ostatnio odpisaliśmy ze szczegółami, na czym zarabia Dagmara Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska wyjedzie z Polski na stałe? Wiemy, gdzie zamieszka

Dagmara Kaźmierska jest przedsiębiorczą kobietą. Kiedyś prowadziła prężnie działającą agencję towarzyską, a i dziś jest szefową kilku interesów. Prowadzi własny butik z ubraniami. I co najmniej od dwóch lat Dagmara Kaźmierska rozwija interes w Egipcie. Nie ukrywa, że to z krajem w Afryce wiąże sobą przyszłość, więc być może to tam zamiesza w najbliższej przyszłości. Teraz, kiedy trwa na nią medialna nagonka, to właśnie w Egipcie znalazła schronienie i spokój.

- Kupiłam już łódź przepiękną, podróżną, dla ludzi. Nie umiem tak, żeby gdzieś być i żeby hajs nie leciał. Trzeba zawsze coś kombinować. Tutaj pomocna jest moja popularność, nie ukrywam. Tam są piękne laguny, tam są korale, takie cudne rzeczy do pokazania. Sama też wiele razy płaciłam za takie rejsy, więc pomyślałam sobie, dlaczego to mi mają za to nie płacić - powiedziała o swoim nowym interesie w "Dzień dobry TVN".

Przed występem w "Tańcu z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska ujawniła, że to właśnie z Egiptem wiąże kolejne swoje zawodowe plany.

- Ja mam swoje plany ukierunkowane na Egipt. Teraz biuro nieruchomości będę otwierała i mam tam ukierunkowane życie - powiedziała z kolei w Party.pl.

Być może życie w Egipcie jest teraz dla Dagmary Kaźmierskiej najlepszym rozwiązaniem.

