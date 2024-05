Odmieniona Doda szokuje wyglądem w nowym teledysku. Trafiła do celi! Takiego klipu jeszcze nie było. Mamy piękne zdjęcia

Doda i Smolasty nagrali kolejny teledysk. Doda zupełnie odmieniona

Znacie takie przypadki, gdy artysta na koniec swojego teledysku zapowiada, że nastąpi jego kontynuacja, ale ta już nigdy nie następuje? My znamy takich wiele. Ale jak Doda da swoim fanom słowo, to zawsze go dotrzymuje. I tak oto swoją premierę ma właśnie teledysk do jej utworu ze Smolastym "Nie żałuję", który jest kontynuacją wideo do wielkiego przeboju "Nim zajdzie słońce", który w serwisie YouTube odtworzono ponad 80 milionów razy, a sam utwór, podbijając rozgłośnie radiowe w całej Polsce, uzyskał już status podwójnie diamentowej płyty.

Doda eksperymentuje z wyglądem

Doda i Smolasty idą za ciosem, promując właśnie kolejny swój duet, który trafił na reedycję płyty Rabczewskiej "Aquaria". W klipie do piosenki "Nie żałuję" piosenkarka pojawia się zupełnie odmieniona - ma krótkie, białe włosy. Tak wyglądając, trafia do więzienia. Na szczęście jej ukochany, w którego wciela się Smolasty, dalej jest przy niej i pomaga jej się stamtąd wydostać.

Singlem "Nie żałuję" Doda zamyka erę płyty "Aquria".

"Aquaria dopływa do brzegu… I to właśnie utwór „Nie żałuję” kończy tę erę. Po podwójnie diamentowym wielkim hicie „Nim Zajdzie Słońce” czas na prequel tej historii. Kolejna odsłona tego wyjątkowego duetu Doda feat. SMOLASTY! Artystka do produkcji teledysku zaangażowała tego samego reżysera Piotra Zajączkowskiego, aby zachować ciągłość historii i spójność obrazu. Jest to kolejny teledysk Dody pełen metafor, którymi artystka posługuje się, aby pobudzić widza do uruchomienia wyobraźni i odnalezieniu swojej osobistej historii w nim. Żal po rozstaniu z drugim człowiekiem, życie przeszłością w poczuciu straty i krzywdy blokuje nas przed pójściem do przodu. Więzi nasze umysły i zamyka na przyszłość. Cela jest więc tego symbolem" - czytamy w oficjalnej informacji o teledysku. "Mimo iż widzimy przyszłość (scena, kiedy Doda spogląda w ułamki lustra), to żal staje się silniejszy. Ale kiedy podczas gry w kości wypada 3 x NIE ŻAŁUJĘ, wtedy nasza bohaterka odzyskuje wolność. Wygrywa grę ze swoim największym wrogiem czyli sobą. „Nie żałuję” to utwór o tym, aby mimo złamanego serca spojrzeć na przeszłość z innej perspektywy i dla dobra samego siebie żyć, nie oglądając się za siebie. Chociaż czasami, jak to w życiu bywa, przeszłość lubi deptać po piętach…" - czytamy.

Zobaczcie nowy teledysk Dody i Smolastego do piosenki "Nie żałuję". W galerii zaś piękne zdjęcia prosto z planu klipu.