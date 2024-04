Dagmara Kaźmierska i jej mroczna przeszłość

Dagmara Kaźmierska nie robiła tajemnicy ze swojej przeszłości. O swoich szemranych interesach opowiadała nawet w swojej książce, a także w programie Kuby Wojewódzkiego, w którym wyznała, że była właścicielką agencji towarzyskiej. Mimo że nawet odsiadywała wyrok w więzieniu, stała się jedną z popularniejszych gwiazd w Polsce. Początkowo widzowie pokochali ją za udział w programie "Królowe życia", a następnie "Dagmara szuka męża". Jej udział w "Tańcu z gwiazdami" również wzbudzał zachwyt, mimo, że jury nie pozostawało suchej nitki na umiejętnościach Kaźmierskiej. Para mimo najniższej punktacji doszła bardzo daleko, a Dagmara na sam koniec ogłosiła, że przez kontuzję jest zmuszona zrezygnować z programu.

Miała zlecić gwałt

Niedługo później na jaw wyszły nowe informacje z jej przeszłości. Zdaniem Gońca, który opublikował wstrząsający reportaż dotyczący Dagmary i jej agencji towarzyskiej, celebrytka przed laty miała rzekomo zlecić gwałt na 24-letniej kobiecie. Wtedy na Kaźmierską wylała się fala hejtu, a jej programy zostały wstrzymane. Gwiazda po kilku dniach wydała oświadczenie.

"Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w mediach jako Królowa, a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić. Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet!!! Kochani, nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki, jak nam go przedstawiają…" - napisała na Instagramie.

Dagmara nie wystąpi w finale "Tańca z gwiazdami"

Jeszcze na początku tygodnia w produkcji Polsatu trwały dyskusje, czy Dagmara Kaźmierska wystąpi w finałowym odcinku "Tańca z gwiazdami". Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, Polsat zdecydował, że "Królowa życia" nie pojawi się więcej w programie. Co zatem z Marcinem Hakiem? - Hakiela również nie będzie w finale - zdradza nasze źródło.

