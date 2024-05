Plotki o zmianach w The Voice of Poland krążyły od dawna. Teraz padło pierwsze nowe nazwisko. Wszyscy go znają

Antek Królikowski skazany po raz pierwszy

10 stycznia 2024 r. Sąd Rejonowy Warszawa-Wola skazał Królikowskiego na rok ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata. Mecenas Antka w niedługim czasie złożył apelację od wyroku, a 14 maja nastąpiło jej rozpoznanie. Mecenas Antka Królikowskiego walczył w jego imieniu o zmianę wyroku i uniewinnienie, ewentualnie odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów albo chociażby wymierzenie go w granicach jednego roku. Wszystko po to, by skazany aktor nie musiał ponownie przystępować do egzaminu na prawo jazdy.

Sąd Okręgowy w Warszawie złagodził wyrok

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie w IX Wydziale Karnym Odwoławczym zmienił zaskarżony wyrok. Jak się okazuje, na korzyść aktora. Sędzia Anna Szymacha-Zwolińska uznała, że aktor, który 18 lutego 2023 r. koło godz. 16 w Warszawie prowadził swoje audi, będąc, jak uznał poprzedni sąd, pod wpływem marihuany, był nie pod jej wpływem, a znajdował się w stanie po spożyciu i kwalifikuje czyn ten jako wykroczenie. Dodatkowo sędzia orzekła środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat, czyli o rok mniej niż sąd pierwszej instancji.

Wszystko wskazuje więc na to, że ogromna ilość publikacji naukowych, które obrońca Królikowskiego przedstawił tydzień temu w sądzie, przekonując, że aktor nie spowodował żadnego zagrożenia dla ruchu drogowego, się opłaciła.

Królikowski szczerze o wyroku i marihuanie

Antek w rozmowie z nami nie kryje swojego zadowolenia.

- Regularne stosowanie medycznej marihuany niesie ryzyko utrzymywania się THC we krwi. Teraz już to wiem i daje mi to szanse na korzystanie z leczenia w sposób bardziej świadomy. Wielu pacjentów medycznej marihuany mierzy się z podobnymi problemami. Mam nadzieję, że ten wyrok da im wiedzę, pozwoli korzystać z leczenia, nie narażając się na tak poważne konsekwencje - mówi Antek Królikowski w rozmowie z "Super Expressem".

- Sąd uznał, że śladowe ilości THC, wynikające z regularnego stosowania, nie świadczą automatyczne o zaburzeniach motorycznych i niebezpieczeństwie na drodze. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym czasie okazali mi wsparcie, a wszystkim pacjentom życzę dużo zdrowia - dodaje Królikowski.

Zobacz nasz materiał wideo, w którym sędzia Anna Szymacha-Zwolińska odczytuje wyrok. Usłyszysz również uzasadnienie!