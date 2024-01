Antek Królikowski stanął przed sądem. Wielkie zamieszanie na rozprawie. Znamy zeznania aktora!

Antek Królikowski stanął przed sądem

18 lutego 2023 roku Antoni Królikowski został zatrzymany przez policję. Wsiadł do swojego auta i ruszył na umówione z Joanną Opozdą (35 l.) spotkanie z synem. Już po chwili zatrzymała go policja. Podczas poprzedniej rozprawy składająca zeznania policjantka potwierdziła, że policja dostała donos i to dlatego zatrzymano aktora. Aktor podkreśla, że pali medyczną marihuanę, przepisaną mu przez lekarza, by łagodzić objawy stwardnienia rozsianego, na które choruje.

„Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alko-test wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru" - wyjaśniał Królikowski w swoim oświadczeniu.

Aktorowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Dziś, w środę 10 stycznia, Antek Królikowski miał okazję stanąć przed sądem i złożyć zeznania w swojej obronie. Oprócz niego zeznali dziś dwa biegli toksykolodzy. Sędzia prowadząca sprawę jest bardzo uważna. Na poprzedniej sprawie dążyła do uzyskania nagrań policyjnych z zatrzymania Antka. Okazało się jednak, że te przepadły...

Zeznania Antka Królikowskiego

Dotarliśmy do treści zeznań Antka Królikowskiego. Co mówił przed sądem?

- Osoba, składająca donos, wiedziała, że leczę się marihuaną i wykorzystała ten fakt, żeby oskarżyć mnie o prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Było to działanie w złej wierze, wykorzystujące okoliczność, ze THC utrzymuje się w organizmie przez wiele dni od ostatniego zażycia. W związku z tą sytuacją zostałem publicznie zlinczowany i stawiany na równo z pijanymi kierowcami, podczas gdy marihuana działa zupełnie inaczej niż alkohol i zażywam ją w związku z koniecznością leczenia - wyjaśniał Królikowski. - Interwencja policji nie wynikała z jakiegokolwiek zagrożenia w ruchu drogowym, była wyłącznie weryfikacją anonimowego zgłoszenia. Nie zażywam narkotyków, co wykazały testy. Za ślad THC w ślinie odpowiada lek, jakim jest marihuana z apteki, a jej pozostałe we krwi stężenie nie ma żadnego związku z zaburzeniem zdolności prowadzenia pojazdu, co pokazałyby nagrania z policyjnych kamer, gdyby zostały zabezpieczone - podkreślił.

Antek Królikowski o medycznej marihuanie

- Marihuaną z apteki leczę się od ponad dwóch lat, stosując się do zaleceń lekarza. Z reguły korzystam z niej wieczorem, kiedy nie mam już obowiązków zawodowych. Nigdy nie prowadziłem samochodu po pływie czasu krótszego niż osiem godzin od zażycia leku - zapewnił przed sądem Antek Królikowski.