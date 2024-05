Sylwia Gliwa i jej nogi prawie do nieba. Aktorka "Na wspólnej" pozuje w gorącym kostiumie

Choć Sylwia Gliwa nie unika gorących fotek, to w takiej scenerii fani jeszcze nie mieli okazji jej oglądać. Aktorka "Na Wspólnej" ma świetną figurę i fantastyczne nogi, z czego doskonale zdaje sobie sprawę. Na nowych zdjęciach nie wystąpiła jednak w kusym bikini czy topless (co już jej się zdarzało). Wybrała dość mocno zabudowany kostium kąpielowy. Wyeksponowała za to zgrabne, długie nogi, od których trudno oderwać wzrok. Sami zobaczcie!