Bydgoski dom Griswoldów znów zachwyca. 300 tysięcy lampek robi niesamowity efekt

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2025-12-25 4:50

Dom przy ul. Sielskiej 55 w Fordonie ponownie rozbłysł świątecznymi dekoracjami. Pan Andrzej i jego rodzina przygotowali w tym roku aż 300 tysięcy lampek, które od początku grudnia przyciągają tłumy mieszkańców i turystów, chcących poczuć magię Bożego Narodzenia.

Super Express Google News
  • Dom w Fordonie rozświetliło 300 tysięcy światełek, tworząc świąteczną atrakcję.
  • Dekoracje, przygotowywane od lipca, będą cieszyć oko aż do lutego 2026 roku.
  • Rodzinna tradycja pana Andrzeja przyciąga tłumy, oferując radość i wyciszenie.
  • Jakie nowe elementy zaskoczą odwiedzających w tym roku "Bydgoski dom Griswoldów"?

Tylko na drzewach w ogrodzie rozwiesiliśmy 100 tysięcy lampek, w sumie rozbłysło ich w tym roku 300 tysięcy, ale jeszcze 100 tysięcy mam w garażu, na wszelki wypadek – opowiada dziennikarzowi Eska Bydgoszcz News pan Andrzej.

Bydgoski dom Griswoldów znów zachwyca. 300 tysięcy lampek robi niesamowity efekt
15 zdjęć

Polecany artykuł:

Tłumy mieszkańców na Rynku. Magia świąt znów połączyła Fordon!

Od lat jego dom w Fordonie na początku grudnia zamienia się w magiczną świąteczną atrakcję. Bożonarodzeniowe dekoracje i setki światełek przykuwają uwagę mieszkańców i turystów. W tym roku iluminacje zostaną podziwiane aż do połowy lutego 2026 roku, by każdy mógł nacieszyć się ich blaskiem nawet podczas ferii zimowych.

Pan Andrzej wraz z siostrą, szwagrem i siostrzenicą przygotowywali dekoracje od lipca, sprawdzając technicznie wszystkie lampki i ustawiając je na tarasie, balkonach, drzewach, w chatce Świętego Mikołaja, przy ptasiej wolierze, a także przy ogrodzeniu i schodach.

Rodzina kontynuuje tradycję zapoczątkowaną przez rodziców pana Andrzeja i pani Agnieszki

Odkąd zdobimy dom, ludzie przychodzą tu tłumnie i zaczęli go zauważać, podpytują o dekoracje, chwalą jego pracę, co jest bardzo motywujące. Zauważamy też, że światełka dają radość nie tylko Andrzejowi i nam, ale też bydgoszczanom. Rodzice przychodzą z dziećmi, także niepełnosprawnymi. Opowiadają, że taki spacer wycisza maluchy i ładuje pozytywną energią – mówi pani Agnieszka.

Dom przy ul. Sielskiej 55 to teraz prawdziwy bydgoski dom Griswoldów, który w świątecznej odsłonie przyciąga każdego dnia tłumy odwiedzających.

Bydgoski dom Griswoldów znów zachwyca!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki