Plotki o zmianach w The Voice of Poland krążyły od dawna. Teraz padło pierwsze nowe nazwisko. Wszyscy go znają

"The Voice of Poland" to jedno z najchętniej oglądanych talent show w Polsce. Jeśli zliczyć publiczność wszystkich trzech odłamów programu (The Voice of Poland, The Voice Kids i The Voice Senior) to format ma sobie równych. Od lat co sobotę Polacy zasiadają przed telewizorami, by podziwiać zmagania utalentowanych rodaków. Jesienią 2024 czeka nas jubileuszowa, piętnasta edycja show TVP. Tymczasem zapowiadane są poważne zmiany wśród prowadzących oraz przede wszystkim trenerów. Z informacji, do jakich dotarł Fakt, wynika, że jurorskie stołki stracą Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Lanberry. Nie wiadomo na razie, co z Tomsonem i Baronem. Muzycy są związani z programem od lat i na pewno trudno będzie ich zastąpić.

Jak ustalił "Fakt" nowym trenerem "The Voice of Poland" ma zostać Kuba Badach. Muzyk znany szerokiej publiczności jako wokalista jazzowy, wielbiciel twórczości Andrzeja Zauchy, Frontman zespołu Poluzjanci i The Globtrotters, a prywatnie... mąż Aleksandry Kwaśniewskiej. Badach nie tylko śpiewa, jest też cenionym kompozytorem, producentem muzycznym i aranżerem, a także dziennikarzem muzycznym. Ma doświadczenie zarówno sceniczne, jak i telewizyjne. W 2020 zasiadła w roli jurora w talent show "The Four. Bitwa o sławę" w Polsacie.

