Doda nie wystąpi w "Must Be The Music"! Wszystko przez "The Voice of Poland"?

"Must Be The Music" wraca do Polsatu po 9 latach. Jak dowiedział się "Super Express", w planowanej na jesień nowej edycji muzycznego show zmieni się cały skład jurorski. Nie zobaczymy Adama Sztaby i Elżbiety Zapendowskiej. - Adam Sztaba nie jest brany pod uwagę. A pani Ela nie da rady wziąć udziału w programie ze względu na stan zdrowia - mówi nasz informator z Polsatu. Słowa te potwierdza sama zainteresowana. - Myślę sobie, że ten program nie jest już nie dla mnie. Świetnie, że on wraca, ale beze mnie. Ja już jestem w innym miejscu. Muzyka jest moim życiem, ale mam już swój wiek, swoje zrobiłam, swoje się ponarażałam, zdrowie już nie to... Już wystarczy - powiedziała Elżbieta Zapendowska w rozmowie z Plotkiem.

Za kulisami mówiło się o udziale Dody w muzycznym show. - Szefostwo chętnie widziałoby w tej roli Dodę, o której można powiedzieć wszystko, ale nie to, że jest zachowawcza i nieśmiała. Ta kandydatura dodatkowo kusi, bo sama Dorota nie ukrywa, że ciepła posadka za stołem jurorskim któregoś z talent shows byłaby teraz dla niej intratną fuchą - mówił informator WP.

Co na to sama zainteresowana? - To jest wspaniały konkurs i z pewnością świetny program, ale moim marzeniem jest "The Voice", i nie chciałabym go stracić z oczu, mimo że z tego, co widzę, i głupia nie jestem, nie jest to raczej realne w tym roku z różnych tam plotek. Jak wiesz - o Eurowizji z Justyną również znałam te ploteczki. Szkoda, bardzo jest mi przykro, bo gdzieś tam w głębi duszy bardzo na to liczyłam. No ale trudno, poczekam jeszcze - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem. Dlaczego producenci "The Voice" nie chcą Dody? - Po zmianie rządu mają inne wytyczne w telewizji i inne nazwiska, które chcą promować - powiedziała sama zainteresowana.

Doda nie traci jednak nadziei. Cały czas liczy na angaż w TVP. Dlatego nie mogła przyjąć propozycji Polsatu.

- Z tego, co pamiętam, w kontraktach jest zakaz konkurencji przez dwa lata od zakończenia umowy, więc mimo że znowu tracę jakąś tam fajną przygodę, to cały czas liczę, że za rok, dwa uda mi się dostać do "Voice" - dodała w tym samym wywiadzie.

Według medialnych doniesień - w jury "MBTM" ma zasiąść Justyna Steczkowska z którą Doda spotkała się w "Gwiazdy tańczą na lodzie". - Już sobie wyobrażałam, jak zaczynam... Jak ona będzie siedziała obok mnie. Musiałabym z nią pogadać, żeby się nie obraziła, prawda? Ale pomyślałam, że koniecznie musiałybyśmy to jakoś przełamać tekstem z "Tańca na lodzie" - zażartowała.

DODA o swoim telewizyjnym MARZENIU: „Jest mi bardzo PRZYKRO"