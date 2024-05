Specjalne kartki dla żałobników na pogrzebie Jacka Zielińskiego! Innowacyjne rozwiązanie

Podczas pogrzebu Jacka Zielińskiego z zespołu Skaldowie działo się bardzo dużo. Oprawa muzyczna ostatniego pożegnania była wręcz niesamowita i robiła piorunujące wrażenie. Do tego przemawiał prezydent Andrzej Duda, a homilię wygłosił kardynał Grzegorz Ryś. Na uwagę zwracały też specjalne kartki, które rozdawane były żałobnikom na pogrzebie Jacka Zielińskiego. To dość innowacyjne rozwiązanie. Wiemy, co tam było napisane.