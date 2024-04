Tragiczna śmierć motocyklisty na autostradzie. Maszyna zakleszczyła się pod barierką

Śląsk. Śmiertelny wypadek na autostradzie A4. Nie żyje motocyklista

We wtorek 30 kwietnia doszło do wypadku na autostradzie A4 w Katowicach na wysokości CH 3 Stawy w kierunku Krakowa. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem, który uderzył w barierki.

Niestety, pomimo udzielonej pomocy, kierujący jednośladem zginął. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Katowicach. Zablokowane były trzy pasy. Po godz. 20 zakończyły się czynności, a przejazd został przywrócony do normy.

"Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek za kierownicą. To już kolejny tragiczny w skutkach wypadek, do którego doszło na śląskich drogach w ostatnich dniach. Zachowajcie ostrożność, by każdy szczęśliwie mógł dotrzeć do celu" - prosi wszystkich uczestników ruchu Śląska Policja