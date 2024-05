Sara James zdaje egzamin ósmoklasisty. Jej stylizacja zaskakuje!

Grunt, to dobry plan!

Sara James nie osiada na laurach

Trzy lata temu Sara James zachwyciła jurorów oraz widzów czwartej edycji "The Voice Kids"Dziwna stylizacja Sary James w "Tańcu z Gwiazdami". Za dużo grzybów w barszczu?. Młodziutka wokalistka szybko zawładnęła polską sceną muzyczną i obecnie jest jedną z największych gwiazd w Polsce. Na swoim koncie ma wiele sukcesów.

Nie tylko wygrała "The Voice Kids", ale również zajęła drugie miejsce w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W 2022 roku była nominowana do Wiktora 2021 w kategorii Odkrycie roku. W tym samym roku dotarła do finału 17. edycji amerykańskiego "Mam Talent!". Rok później zdobyła Fryderyka w kategorii Fonograficzny debiut roku.

Mimo wielu osiągnięć Sara nie osiada na laurach i nieustannie rozwija swój talent. Ze względu na karierę, od 2022 roku ma indywidualny tok nauczania. Chociaż młoda piosenkarka ma swobodne podejście do nauki, to nie zaniedbuje edukacji.

"Nie uważam, że studia definiują człowieka, że bez nich ktoś jest głupszy czy gorszy. Wiem, że nie będę Einsteinem. Na pewno dla mnie i dla mojej rodziny ważne jest, abym zdała maturę i miała coś w głowie" - mówiła w rozmowie z magazynem Glamour.

Sara James zaskoczyła stylizacją na egzaminie

Obecnie Sara James skupia się na egzaminach ósmoklasisty. Przed testem z matematyki opublikowała filmik w sieci. Nagranie wzbudziło duże zainteresowanie. Wszystko przez stylizację nastolatki. Sara James zrezygnowała z tradycyjnej czarno-białej kreacji. Zamiast tego zaprezentowała się w nietypowej stylizacji.

15-latka ubrała sukienkę w biało-czerwoną kratkę. Do tego dobrała białe rękawiczki, a włosy przystroiła ozdobną kokardą. Zdecydowała się również na mocniejszy makijaż oraz... niebieskie soczewki. Nie da się ukryć, że jest to bardzo niecodzienna stylizacja. Myślicie, że przyniosła jej szczęście podczas egzaminu?

