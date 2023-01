15 letnia Sara James kilka razy musiała zmieniać szkołę. Teraz nie chodzi do niej wcale!

Sara James urodziła się w Słubicach, a swoją egzotyczną urodę i talent do muzyki odziedziczyła po tacie, który jest Nigeryjczykiem. Choć w show-biznesie oryginalny wygląd to raczej atut, w normalnym świecie wokalistka od najmłodszych lat musiała mierzyć się z wielką nietolerancją. Kolegom z klasy nie podobał się jej kolor skóry. - Nie raz zmieniałam szkołę… Nie tylko mnie to dotyka. Tak jest. Mam nadzieję, że się kiedyś to zmieni - wyznała artystka. Teraz, kiedy robi międzynarodową karierę wygodniej jest jej uczyć się online. - Teraz mam tok nauczania zdalny i robię wszystko zza komputera, z hoteli, będąc w trasie, bo tak jest wygodniej, ale jak była mniejsza miewałam problemy ze względu na kolor skóry. Otarłam się o rasizm. Obecnie jestem silniejsza, mam rodzinę, mam przyjaciół. Staram się skupiać na rzeczach, które są ważne - mówi „Super Expressowi” Sara James, która niedawno wzięła udział w specjalnym odcinku "America's Got Talent", pt. „All-Stars”. Za wykonanie utworu "As It Was" Harry'ego Stylesa dostała owacje na stojąco.

