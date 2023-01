Sara James popiera tęczowe opaski. Sama doświadczyła dyskryminacji! [wideo]

Zespół Black Eyed Peas dla widzów TVP2 wykonał jeden ze swoich największych przebojów „Where is the love”, który zadedykował wszystkim, niezależnie od wyznania, orientacji czy narodowości. Muzycy cechują się niezwykłą tolerancją, a także wielką serdecznością dla kolegów i koleżanek z branży muzycznej. Sara James, która na scenie „Sylwestra Marzeń” wykonała z nimi numer „Let's Get It Started” jest zachwycona współpracą i relacjami z członkami Black Eyed Peas. - Chłopacy są niesamowitymi ludźmi, bardzo ciepłymi, bardzo otwartymi, bardzo normalnymi. To jest nasz drugi występ. Niesamowici ludzie. Bardzo ich cenię. Usłyszałam od nich wiele pięknych słów pod swoim adresem - opowiada nam młoda artystka. To nie był jej pierwszy wspólny występ. Poznali się w USA przy okazji "America’s Got Talent", którego Sara jest finalistką i koncertowali już razem za oceanem. Nasza gwiazda, która doskonale wie, co to dyskryminacja pod względem rasowym utożsamia się z poglądami starszych kolegów. Przez ataki na tle rasistowskim musiała przed laty zmieniać szkołę.

Sara James ma egzotyczną urodę oraz zagraniczne nazwisko, ale jest Polką, która urodziła się w Słubicach. Jak na swój wiek wokalistka osiągnęła już bardzo wiele. Niestety odczuwa czasem brutalność show-biznesu, a swego czasu w szkole doświadczyła zachowań rasistowskich wobec swojej osoby. - Nie raz zmieniałam szkołę… Nie tylko mnie to dotyka. Tak jest. Mam nadzieję, że się kiedyś to zmieni - wyznała artystka. Teraz, kiedy robi międzynarodową karierę wygodniej jest jej uczyć się online. - Teraz mam tok nauczania zdalny i robię wszystko zza komputera, z hoteli, będąc w trasie, bo tak jest wygodniej, ale jak była mniejsza miewałam problemy ze względu na kolor skóry. Otarłam się o rasizm. Obecnie jestem silniejsza, mam rodzinę, mam przyjaciół. Staram się skupiać na rzeczach, które są ważne - mówi „Super Expressowi” Sara James.

Sara James: Uwielbiają ją tłumy. W szkole otarła się o rasizm!