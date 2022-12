W tym roku Telewizja Polska po raz kolejny podjęła się organizacji Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem. Wiele osób nie może wyobrazić sobie lepszego pożegnania 2022 roku aniżeli na południu Polski. Publiczność zawsze dopisuje i nic dziwnego, w końcu na scenie śpiewa zazwyczaj mnóstwo znanych twarzy. Już jutro na nowo wybrzmią zapewne "Oczy zielone" czy "Miłość w Zakopanem", jednak wielu widzów będzie wyczekiwało występu wieczoru, który dadzą Black Eyed Peas!

Black Eyed Peas - kim są? Kto wchodzi w skład zespołu?

Black Eyed Peas to pochodząca z Ameryki formacja hip-hopowa, która na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wylansowała masę przebojów. Najpopularniejszymi są utwory takie jak: "Where is the love?", "Let's get it started" czy "Pump it". Największą gwiazdą zespołu była zazwyczaj Fergie, która jakiś czas temu opuściła kolegów i skupiła się na rozwoju kariery solowej oraz macierzyństwie.

Aktualnie skład zespołu liczy trzy osoby: Williama Jamesa Adamsa znanego szerszej publiczności pod pseudonimem Will.I.Am, Allana Pinedę Lindo oraz Taboo. Pierwszy z panów to również producent muzyczny, który tworzył piosenki dla takich gwiazd jak: Britney Spears czy Nicole Scherzinger. Telewizyjną karierą rozwijał w ostatnich latach natomiast dzięki udziałowi w brytyjskich oraz australijskich edycjach programu "The Voice".

Kto oprócz panów wystąpi na scenie w Zakopanem? Lista jest całkiem długa!