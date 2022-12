Melanie C. nie stanie na scenie "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem. Gwiazda zapłaci gigantyczne odszkodowanie! Wiemy, kto będzie gwiazdą nocy!

Co o niej wiemy?

Jeszcze w Wigilię była gwiazda Spice Girls Melanie C. nagrywała filmy, na których podekscytowana zapraszała na swój występ podczas zabawy w Zakopanem. Jednak zaraz potem pod wpływem anonimowych internautów zmieniła zdanie i ogłosiła, że do Polski jednak nie przyjedzie. Jak napisała chodzi o rzekomą dyskryminację mniejszości seksualnych w Polsce. Wcześniej śpiewała m.in w Rosji i Arabii Saudyjskiej, które otwarcie zwalczają osoby LGBT.

Gwiazda nie tylko nie dostanie honorarium, ale i będzie musiała za swoje kaprysy zapłacić sowitą karę. Nasze źródła w TVP potwierdziły, że telewizja podpisała z gwiazdą umowę przewidującą karę za jej złamanie. Ile dokładnie – to owiane jest tajemnicą.

Jednak ludzie, którzy tłumnie zjadą do Zakopanego na Sylwestra i tak nie będą mogli na brak gwiazd narzekać. Z polskich artystów wystąpią m.in. Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Sławomir i Kajra, Don Vasyl, Golec uOrkiestra, czy Zenon Martyniuk. Udało nam się potwierdzić, że na scenie w stolicy Tatr pojawią się też Black Eyed Peas – legenda amerykańskiego hip-hopu znana z takich hitów jak „Wher is the love?”, „Pump It”, „Shut Up”, „My Humps”, czy „I gotta feeling”.

Wbrew doniesieniom niektórych mediów, Black Eyed Peas nie zagrają zamiast Melanie C., bo TVP już od dawna miała kontrakt z Amerykanami podpisany.

- Chcieliśmy dozować informacje o gwiazdach, te o Black Eyed Peas trzymaliśmy na sam koniec. Nie ma to nic wspólnego z rezygnacja Melanie C. - mówi nam osoba z produkcji. - Z tej rangi gwiazdą nie można rozmawiać na 2 dni przed impreza – dodaje nasz rozmówca.

