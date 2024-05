Zmiany w programie "Nasz nowy dom". Elżbieta Romanowska przebiera nogami!

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu

"Nasz nowy dom" emitowany jest na antenie Polsatu od 2013 roku i od samego początku cieszy się ogromną sympatię widzów. Program zyskał tak wielką sympatię m.in. za sprawa prowadzącej Katarzyny Dowbor. Niespodziewanie, w maju 2023 roku władze stacji podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z dziennikarką. To był szok dla samej prowadzącej, jak i jej fanów. Pałeczkę po ulubienicy widzów przejęła Elżbieta Romanowska, aktorka znana z "Rancza" czy "Pierwszej miłości".

Mimo niezadowolenia fanów programu, Edward Miszczak w rozmowie z "Super Expressem" powiedział, że nie żałuje swojej decyzji.

"Moim ukochanym formatem jest 'Nasz Nowy Dom' w tej wersji, którą przygotowujemy teraz. Zmiana polega na tym, że nie zajmujemy się tylko i wyłącznie ścianami i nie robimy remontu tylko ścian, tylko też zajmujemy się ludźmi. Jak widzimy, że w rodzinie są jakieś kłopoty, np. natury psychologicznej, to próbujemy się tym zająć… Fajnie tym ludziom pomóc, jeśli to jest w naszym zasięgu (...) Ela Romanowska jest świetnym wyborem. Ona jest strasznie empatyczna. Ona cała składa się z emocji, ona strasznie to przeżywa… Pani Katarzyna była świetną dziennikarką, profesjonalną. Nigdy tego nie mówiłem, ale teraz chciałem mieć osobę prowadzącą, która włoży tam więcej takiej zauważalnej emocji" - przyznał dyrektor programowy Polsatu.

Kolejne zmiany ucieszą widzów Polsatu?

Po zmianie prowadzącej wielu fanów nie kryło rozczarowania, a część z nich zrezygnowała z oglądania programu. Ostatecznie sytuacja się ustabilizowała i "Nasz nowy dom" nadal przyciąga grono wiernych widzów. Obecnie trwają prace nad odcinkami, które wyemitowane zostaną jesienią. Wiadomo już, że będą kolejne zmiany.

Tym razem ekipa programu będzie pomagać nie tylko rodzinom, ale również niedofinansowanym instytucjom i placówkom publicznym. "Odmienione będą nie tylko życia rodzin, potrzebujących remontu swoich domów, ale również wsparte zostaną instytucje, takie jak domy dziecka, mieszkania wspomagające rozwój dzieci z niepełnosprawnościami, szpitale oraz przychodnie. Ekipa chce wnosić pozytywną zmianę w przestrzeniach, które są miejscem udzielania pomocy całym społecznościom" - można przeczytać w oświadczeniu Polsatu.

Zmieniona zostanie również pora emisji programu. Trwający obecnie 22. sezon można oglądać dwa razy w tygodniu - w środy i czwartki. Jesienią "Nasz nowy dom" emitowany będzie w czwartki o godzinie 20:05.

