Tak zmieniła się Ewa Farna. Trudno ją rozpoznać

Ewa Farna przez wiele lat mierzyła się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami w sieci. W większości dotyczyły one jej wyglądu. Gwiazda bowiem na przestrzeni lat bardzo się zmieniała. Wokalistka chudła i przybierała na wadze, co często było głośno komentowane. Ewa wypuściła nawet singiel "Ciało", w którym mówi o akceptacji swojego wyglądu oraz świadomym pokazywaniu wad czy innych niedoskonałości. Farna jest mamą dwójki dzieci. W wielu wywiadach nie raz mówiła, że po ciążach ma jeszcze większy szacunek do swojego ciała.

Ewa Farna przeszła spektakularną metamorfozę

Ewa Farna w ostatnim czasie dość chętnie prezentuje swoją sylwetkę. Gwiazda nie ukrywa, że zmieniła nawyki żywieniowe oraz wróciła do regularnych ćwiczeń. Trzeba przyznać, że efekty już widać. Ewa gubi bowiem kilogramy w bardzo szybkim tempie. Niedawno wokalistka wrzuciła na swoje media społecznościowe zdjęcie z siłowni, na którym prezentuje się rewelacyjnie.

"Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł" - mówiła Farna w wywiadzie dla Blesk.cz.

Ewa Farna i Martin Chobot - historia miłości

Ewa Farna od dłuższego czasu tworzy udany związek z gitarzystą ze swojego zespołu - Martinem Chobotem. Wybranek gwiazdy przez wszystkie te lata akceptował gwiazdę taką, jaką jest.

Ewa Farna w wielu wywiadach mówiła, że najpierw zaprzyjaźniła się z Martinem Chobotem, a dopiero później w nim zakochała. Wokalistka i gitarzysta zaczęli spotykać się w 2013 roku.

"Martin zaczynał w tym zespole z wolnej stopy. Dopiero po kilku latach po różnych perypetiach się związaliśmy. Nie było to tak, że wzięłam go do zespołu, bo się w nim zakochałam. To przyszło dużo później" - mówiła piosenkarka w "Party".

Para wzięła ślub w 2017 roku, po czterech lata związku. Dwa lata po ślubie para doczekała się pierwszego dziecka. Po kilku latach gwiazda urodziła córkę, Ellę.

"Martin, jak wszyscy, ma swoje zalety i wady. Ale ja, jak kocham, to nie grymaszę. Uważam, że bliską osobę trzeba akceptować w całości, razem z dobrymi i złymi cechami charakteru. Patrzę na życie realnie. Uważam, że noszenie bez przerwy różowych okularów, byłoby nudne i wykrzywiałoby obraz rzeczywistości. My z Martinem naprawdę bardzo się lubimy. Ale co ważne, żadne z nas nie ma skłonności do tego, by zmieniać ukochaną osobę według własnych upodobań. Jeżeli się zmieniamy, to dzieje się bardzo naturalnie" - powiedziała wokalistka w rozmowie z dziennikarzami "Party".

