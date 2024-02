Ewa Farna chuda jak patyk! Niesamowite, jak to zrobiła. Prawda wyszła na jaw!

Ewa Farna zrzuciła kilogramy

Ewa Farna pod koniec 2023 roku - ku uciesze swoich fanów - nagrała nowy kawałek. - To opowieść o Ewie i do Ewy. Bardzo fajna, lekka nuta i bardzo dobra tekstowo, ponieważ razem z Ewą pisała ten utwór Mery Spolsky i w tekście widać jej kunszt - czytaliśmy recenzję utworu w portalu allaboutmusic.pl. Polsko-czeska piosenkarka artystyczną działalność łączy z wychowywaniem małych dzieci. W 2019 roku Ewa Farna po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszedł wówczas syn Artur. Trzy lata później urodziła się córeczka piosenkarki i jej męża Martina Chrobota. Tym razem uwaga fanów skupiła się na sylwetce Ewy Farnej. Artystka zrzuciła sporo kilogramów i jest chuda jak patyk! Wszyscy zastanawiają się, jak ona to zrobiła.

Ewa Farna chuda jak patyk. Odradza stosowanie tzw. szybkich diet

W rozmowie z czeskim portalem Blesk.cz Ewa Farna zdradziła sekret swojej sylwetki. - Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł - podkreśliła piosenkarka, która zdecydowanie odradza stosowanie tzw. szybkich diet. Ewa Farna nie zdecydowała się też na współpracę z żadną firmą oferującą "diety cud". Fani są pod wrażeniem zmiany wyglądu artystki. "Wyglądasz jak prawdziwa modelka. Te twoje nogi do nieba. Wow!", "Ewa, ta figura!", "10 kg mniej, 10 lat młodsza. Brawo za upór!" - czytamy w komentarzach na Instagramie. W naszej galerii prezentujemy, jak schudła Ewa Farna. Ależ ona się zmieniła!

