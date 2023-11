Ewa Farna w siódmym niebie! Co za kapitalna wiadomość. "Kocham"

Quiz. TVP, TVN, a może Polsat. Z jakiej stacji pochodzi ten hit? Dopasuj format do kanału!

Ewa Farna umie znaleźć odpowiedni balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Gdy tylko ma wolną chwilę, spędza ją z rodziną. W sierpniu zeszłego roku spotkaliśmy piosenkarkę z mężem i dwójką dzieci w Sopocie, gdzie występowała na słynnym Sopot Festival. W przerwach między harówką na scenie i w kuluarach, tuliła swoją malutką córeczkę. Nawet przy rodzinnym obiedzie w restauracji Ewa Farna nie wypuszczała małego słodziaka z rąk. Wokalistka miała też baczenie na swoje starsze dziecko - syna Artura, urodzonego w 2019 roku. Oczywiście pełne roboty miał także Martin Chobot, mąż Ewy Farnej, który także nie uchylał się od obowiązków rodzicielskich. Szczęście w życiu prywatnym przeplata się u piosenkarki ze znakomitymi osiągnięciami muzycznymi. Wiele wskazuje na to, że niebawem Ewa Fana będzie świętować kolejny sukces.

Ewa Farna z nowym utworem. Fani zachwyceni: "Kocham", "Nie mogę się doczekać"

Artystka jest w siódmym niebie i przekazała fanom kapitalną wiadomość. - Już za moment… #czeskifilm #soon #EwaFarna #nowapiosenka - napisała Ewa Farna, zapowiadając swój najnowszy utwór pt. "Czeski film". - To opowieść o Ewie i do Ewy. Bardzo fajna, lekka nuta i bardzo dobra tekstowo, ponieważ razem z Ewą pisała ten utwór Mery Spolsky i w tekście widać jej kunszt - czytamy w portalu allaboutmusic.pl. Miłośnicy piosenek Ewy Farnej są zachwyceni. "Kocham", "Nie mogę się doczekać" - komentują na Instagramie.

