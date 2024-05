Syn Dagmary Kaźmierskiej opublikował czarno-białe zdjęcie matki! Co się dzieje?

Paulina Chylewska wraca do TVP. Mówi o Danucie Holeckiej

Co znaczy czarno-białe zdjęcie Kaźmierskiej na profilu jej syna?

Dagmara Kaźmierska z dnia na dzień stała się bardzo kontrowersyjną celebrytką. Niegdysiejsza "Królowa życia" wprawdzie nigdy nie ukrywała swojej kryminalnej przeszłości, ale zataiła, jak prowadziła swoje szemrane biznesy. Kiedy na jaw wyszło, że jako "burdel mama" Kaźmierska znęcała się nad dziewczynami, show biznes odwrócił się od swojej gwiazdy. Fani też poczuli się przez nią oszukani. Kaźmierska uciekła za granicę, gdzie mieszka od lat, aby ukryć się przed spojrzeniami na ulicy. Teraz jej syn pokazał dziwne zdjęcie. O co chodzi?

Kaźmierska przyjechała na chwilę do Polski z okazji rodzinnych uroczystości komunijnych. Celebrytka chwaliła się zdjęciami na swoim profilu na Instagramie i pisała, że ma wsparcie najbliższych. I zaraz potem Conan Kaźmierski, jej ukochany synek, opublikował czarno-białe zdjęcie matki. Co to znaczy?

- Jedyną osobą, która może robić to co ja, jestem ja - głosi napis na czarno-białym zdjęciu Kaźmierskiej, opublikowanym przez Conana. - Moja madre - dopisał synek celebrytki. Muzyczna oprawa tej ilustracji to motyw przewodni z filmu "Ojciec chrzestny"...

Na fotce celebrytka wsiada do bardzo drogie Maybacha i wyraźnie nie przejmuje się aktualną rzeczywistością w polskim show-biznesie. Czerń i biel mają zapewne podkreślić "styl królowej życia" Kaźmierska zarobiła już tyle, że i tak sobie poradzi?

Sonda Czy chciałbyś, żeby Dagmara Kaźmierska wróciła do show-biznesu? Absolutnie nie Zdecydowanie tak Raczej nie Raczej tak Obojętne mi to A kto to jest?