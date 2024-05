Te gwiazdy walczyły ze stalkerami. Ich historie to gotowy scenariusz na film

Każda praca ma swoje blaski i cienie. W show-biznesie mogłoby wydawać się, że wszystko jest perfekcyjne. Niestety większość widzi tylko część pracy gwiazd. Po drugiej stronie jest często smutek, żal i cierpienie. Coraz więcej gwiazd przyznaje, że padło ofiarą stalkingu czy obsesyjnego zainteresowania ze strony fana. Najczęściej jest to nękanie telefonami czy wystawanie pod domem gwiazdy.

Coraz więcej znanych osób ma odwagę mówić o tym problemie wprost. Jakiś czas temu Ewa Farna, Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Chyra, Roksana Węgiel, a nawet Edyta Bartosiewicz wyjawili swoje historie.

Ewa Farna ostro o stalkerze

Ewa Farna nie raz głośno mówiła o swoim prześladowcy. Młoda wokalistka była nękana przez 40-letniego mężczyznę. Stalker miał dać jej w prezencie bielizną erotyczną. Artystka wyjawiła, że nie miała wtedy nawet 18 lat.

Agnieszka Woźniak-Starak miała stalkera przez trzy lata

Agnieszka Woźniak-Starak w 2020 roku na jakiś czas musiała zniknąć z mediów społecznościowych z powodu śmierci męża, kiedy wróciła pierwszą imprezę, którą poprowadziła, była uroczysta premiera filmu "Sala samobójców. Hejter".

"Miałam stalkera przez trzy lata. Wszyscy dzisiaj boimy się koronawirusa, dużo rozmawiamy o tym i robimy zapasy. Jest też inny wirus. Jest to wirus nienawiści i na to nie ma szczepionki" - powiedziała w trakcie premiery.

Andrzej Chyra został zaatakowany

Andrzej Chyra przed laty miał bardzo nieprzyjemną sytuację. Okazuje się, że zaatakował go były partner jego znajomej. W jednym z wywiadów aktor wyjawił, iż nie chciał nagłaśniać sprawy.

"Nie chciałem tej sprawy eskalować. Mój prawnik przygotował list adwokacki, w którym wezwaliśmy go do zaprzestania takich zachowań. Poskutkowało" - mówił w rozmowie z Onetem.

Roksana Węgiel nie raz mówiła o swoim stalkerze

Okazuje się, że młodziutka Roksana Węgiel również miała stalkera. Mężczyzna miał przychodzić pod jej mieszkanie oraz robić zdjęcia z ukrycia wokalistce, oraz jej mamie.

"Przez ten cały czas, kiedy tu mieszkałam, przychodził pod moje mieszkanie chłopak, który był we mnie zakochany. Robił mi zdjęcia z ukrycia. Robił zdjęcia z ukrycia mojej mamie, która prowadzała w wózku mojego młodszego brata Tymka. W ogóle rozpoznał to moje mieszkanie chyba po kawałku jakieś tapety. To było bardzo dziwne. To było przerażające"- mówiła Węgiel w rozmowie z portalem "Natemat.pl".

Edyta Bartosiewicz była prześladowana przez dziennikarkę

Edyta Bartosiewicz w jednym z wywiadów wyznała, że była prześladowana przez dziennikarkę jednego z programów śniadaniowych.

"Zrobiła ze mną kiedyś kilka wywiadów dla DDTVN, potem chciała nakręcić film. Nie zgodziłam się. Zaczęły się groźby i nękania, także moich współpracowników i znajomych. Z tego, co wiem, ta kobieta prześladowała też innych ludzi" - napisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych Bartosiewicz.

