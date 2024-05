Anja Rubik w Cannes u boku wielkiego gwiazdora! Co ich łączy?

jkk 11:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Anja Rubik nieźle zaszalała w Cannes. Polska modelka oszołomiła wszystkich suknią z gołymi plecami. Ale tym razem to nie strój Rubik zrobił największe wrażenie. Wzrok wszystkich przykuwał jej towarzysz! To wielki gwiazdor amerykańskich filmów! Co łączy Anję Rubik z Kevinem Costenerem?