Czeska wokalistka straciła przez to życie, a teraz Ewa Farna jest na celowniku! Przerażające słowa polskiej gwiazdy

Ewa Farna (30 l.) udzieliła najnowszego wywiadu, w którym opowiedziała o kulisach swojej kariery w Czechach. Wspominała między innymi, jak zaszczuto jej koleżankę z branży! Do tego stopnia, że kobieta straciła życie przez nękanie. Później to właśnie Ewa Farna znalazła się na celowniku. Jej słowa są przerażające i dają do myślenia.