Ewa Farna blondynką. W tej fryzurze jej nie poznaliśmy

Izabela Janachowska w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Teraz jest nie do poznania. Mocno schudła. Mamy zdjęcia

Ewa Farna pokazała się w blond włosach. Fani zachwyceni

Ewa Farna raczej nie należy do gwiazd, które zmieniają fryzury jak rękawiczki. Wokalistka przez lata kojarzona była z długimi, ciemnymi włosami. Lubiła bawić się uczesaniami, często mogliśmy ją podziwiać w kucykach oraz warkoczach. Kolor pozostawał niezmiennie ten sam. Ostatnio Ewa Farna postanowiła pokazać się z nieco innej strony, a jej fani przecierali oczy ze zdumienia. Gwiazda na Instagramie pokazała się jako blondynka. Fani byli zachwyceni, pojawiły się nawet porównania do zagranicznej gwiazdy. - Trochę jak Lady Gaga w teledysku do Poker face - pisali fani w komentarzach. Dociekliwi próbowali się dowiedzieć, czy to trwała zmienia, a czy jedynie peruka? Ewa Farna nie wypowiedziała się w tym temacie, ale najpewniej faktycznie postawiła na czasową metamorfozę i perukę. Już wkrótce ma mieć premierę jej nowy utwór, a nowy wizerunek może być elementem jego promocji.

Przeczytaj również: Dorota Szelągowska przez ponad 42 lata nigdy tego nie robiła. Większość potrafi to już w przedszkolu

Sonda Podoba Ci się Ewa Farna w blond włosach? Tak, wygląda rewelacyjnie Nie pasuje jej to Nie mam zdania