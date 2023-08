Dorota Szelągowska przez ponad 42 lata nigdy tego nie robiła. Większość potrafi to już w przedszkolu

Izabela Janachowska w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Teraz jest nie do poznania. Mocno schudła. Mamy zdjęcia

Dorota Szelągowska nigdy tego nie robiła

Dorosłość to dobry moment (jak każdy inny), by próbować nowych rzeczy. Nie ważne, ile ma się lat, ważne jest, że się chce. Dorota Szelągowska lat związana jest z telewizją, a od pewnego czasu również prężnie działa w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją blisko milion osób. Córka Katarzyny Grocholi ma dystans do siebie i chętnie dzieli się z fanami komicznymi i radosnymi chwilami ze swojego życia. Teraz, jak się okazało Dorota Szelągowska po raz pierwszy wybrała się na wycieczkę rowerową po Warszawie. - I tak oto w wieku 42 lat i 11 miesięcy pierwszy raz jeździłam na rowerze po Warszawie – napisała celebrytka. Osobliwe wyznanie Szelągowskiej spotkało się z pozytywnym przejęciem, jednak wiele osób niedowierzało, że tak późno się na to zdecydowała. - Serio pierwszy raz? Dlaczego dopiero teraz? W sumie pierwsze razy są fajne, takie ekscytujące – pisali zaskoczeni fani.

