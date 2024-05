Tak wyrosły wnuki Tuska! Najstarszy niebawem przerośnie ojca [ZDJĘCIA]

Premier może cieszyć się życiem dziadka na sto procent! Jego córka Kasia Tusk (37 l.) ma dwie córeczki, które są oczkiem w głowie dziadka. Dziewczynki to urocze kilkulatki, które z pewnością dają Donaldowi Tuskowie wiele szczęścia. Dzieci ma także Michał Tusk (42 l.). To dumny tata trzech synów, z których jeden jest już 15-latkiem i chodzi już do szkoły średniej. Ostatnio syn Tuska wraz z żoną i synami wybrał się na rowery do Sopotu. Zabrali ze sobą też swojego pupila, a piesek bezpiecznie podróżował w koszyku na bagażniku. Na zdjęciach widać, że chłopcy mocno wyrośli. Szczególnie najstarszy, który wzrostem niedługo przegoni swojego dziadka.

W zeszłym roku z okazji Dnia Dziadka Donald Tusk chwalił się zdjęciem z wnuczkiem, obaj pozowali porównując swój wzrost. Wtedy Tusk napisał w mediach społecznościowych: - Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka! - a przypomnijmy, że polityk ma 174 centymetry wzrostu. Ale to było ponad rok temu, od tamtej pory wnuk z pewnością podrósł, wszak jest w wieku, w którym chłopcy rosną najszybciej. Jednym słowem takie wnuki to prawdziwy skarb szefa rządu!

