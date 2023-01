Donald Tusk pochwalił się najstarszym wnukiem. Ewa Kopacz zrobiła to samo [ZDJĘCIA]

Modelka z ogromnym biustem spotkała się z Andrzejem Dudą! "To zaszczyt"

Michał Tusk to ojciec Mikołaja, 11-letniego Mateusza i kolejnego syna urodzonego w 2016 roku. Kasia Tusk to z kolei mama 4-letniej Lilianny i drugiej, 1,5-rocznej córeczki. Niedawno przewodniczący Platformy Obywatelskiej pojawił się z wielkim prezentem dla jednej z wnuczek, pod domem swojej córki. Być może wnusia mu się zrewanżowała i Donald Tusk otrzymał od niej prezent na Dzień Dziadka. Były premier pochwalił się za to innym prezentem, który za rok może być już nieaktualny. - Najważniejszy prezent na Dzień Dziadka. Wciąż jestem (minimalnie!) wyższy od najstarszego wnuczka! - napisał Tusk w mediach społecznościowych i wrzucił zdjęcie z wnukiem, Mikołajem. Przypomnijmy, że polityk ma 174 centymetry wzrostu.

Swoimi wnukami pochwaliła się także inna była premier z czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Ewa Kopacz opublikowała zdjęcie z Gdańska, gdzie pozuje razem z córką Katarzyną, która także jest lekarką oraz jej dwójką dzieci, synem Julianem (11 l.) i córeczką Mią Julią (3 l.). - Dzisiaj jest również moje święto! #DzieńBabci - napisała na Facebooku obecna europosłanka Koalicji Europejskiej.